Завершилася друга п’ятиденка змагань колективів збиральних ланок за найвищу продуктивність праці на приз заслуженого механізатора України Івана Мартиненка. Цього разу перехідний приз вручено колективу комбайнового екіпажу ТОВ «Берлен» Оріхівського району. Привітали комбайнерів з трудовою перемогою заступник директора департаменту агропромислового розвитку Запорізької ОДА Олександр Ясинецький та голова обласного комітету профспілок працівників агропромислового комплексу Людмила Отращенко.
За п’ять днів колективом екіпажу у складі комбайнера Юрія Товстоп’ятка та помічника комбайнера Сергія Русінова на комбайні «John Deere» скосив 270 га зернових культур, намолотив 1020 тонн зерна при середній урожайності 37,7 центнера з одного гектара.
Всього станом на 21 липня на полях області обмолочено 506 тис. га ранніх зернових і зернобобових культур (2016 – 585 тис. га), намолочено 1480 тис. тонн зерна нового врожаю. Середня врожайність складає 29,2 центнера з гектара, в т.ч. врожайність озимої пшениці – 32,5 ц/га, озимого ячменю – 31,4 ц/га, ярого ячменю – 23,6 ц/га, гороху – 21 центнер з гектара. Озимий і ярий ріпак скошено на площі 22,3 тис. га, намолочено 49 тис. тонн із середньою врожайністю 21,9 ц/га. Середня врожайність ранніх зернових та зернобобових культур поки що на 1,6 центнера нижче, ніж минулого року. Найбільший вал зерна на цю дату намолочено в Бердянському – 98,5 тис. тонн, Мелітопольському – 97,1 тис. тонн та Приазовському – 93,1 тис. тонн районах. Збирання ранніх зернових культур в Запорізькій області триває.