Як повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков, сьогодні відповідна комісія при Департаменті військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони України завершила необхідні процедури, далі - наказ глави відомства. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Це результат спільної праці, за яку хочу подякувати моєму колезі Михайлу Федорову, «Армії дронів», компанії-виробнику та усім залученим до процесу фахівцям. Цей FPV-дрон, як і інші моделі, збираються в Україні, але переважно з іноземних комплектуючих. Наступний рівень – виробляти основні комплектуючі в Україні та забезпечити диверсифікацію, щоб гарантувати незалежність та стійкість постачання армії за будь-яких обставин», - повідомив Міністр оборони.

Олексій Резніков нагадав, що за 15 місяців Міноборони вже прийняло на озброєння/до експлуатації понад 30 моделей БпЛА різних типів – розвідувальних, ударних, дронів-камікадзе та баражуючих боєприпасів. Офіційно створено боєприпаси для БпЛА як окрему категорію.

«Все це тестується на полі бою нашими воїнами, модернізується. Поступово відбудеться уніфікація. Зараз ми діємо максимально гнучко, щоб усі спроможні команди розробників та виробників мали можливість себе проявити. У вересні 2022 року за ініціативи Міноборони суттєво спрощено процедури прийняття озброєння та військової техніки в експлуатацію. Формальності, які раніше займали до 2 років, тепер ми проводимо за лічені тижні, у цьому виробникам допомагає, зокрема, Акселератор Міністерства оборони. Рухаємось невпинно. Перемога буде», - наголосив очільник оборонного відомства.