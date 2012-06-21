Розробники програми для зберігання паролів Keeper опублікували список найбільш поширених комбінацій, які використовують для захисту облікових записів. Встановлювати такі паролі небезпечно.
Експерти проаналізували базу з більш ніж 10 мільйонів облікових записів і склали рейтинг популярності паролів. Вони з’ясували, що пароль «123456» як і раніше очолює список – користувачі не збираються відмовлятися від найпростішої комбінації мінімально допустимої на багатьох сайтах довжини.
Є в списку і більш складні паролі, однак на їх злом також піде декілька секунд. Найбільший інтерес викликають варіанти на кшталт «18atcskd2w» або «3rjs1la7qe». Висока популярність цих дивних комбінацій пояснюється тим, що їх використовують боти. Акаунти з такими паролями найчастіше реєструються в поштових сервісах для розсилки спаму.
Топ-25 найпоширеніших паролів:
1 (123456), 2 (123456789), 3 (qwerty), 4 (12345678), 5 (111111), 6 (1234567890), 7 (1234567), 8 (password), 9 (123123), 10 (987654321), 11 (qwertyuiop), 12 (mynoob), 13 (123321), 14 (666666), 15 (18atcskd2w), 16 (7777777), 17 (1q2w3e4r), 18 (654321), 19 (555555), 20 (3rjs1la7qe), 21 (google), 22 (1q2w3e4r5t), 23 (123qwe), 24 (zxcvbnm), 25 (1q2w3e).
Як правильно створити пароль
Чим більше довжина пароля, тим вища його надійність. Замість 4-6-символьних комбінацій використовуйте хоча б 8-12-символьні – на підбір таких варіантів систем для злому підуть години, а то й дні.
Включіть у пароль цифри, маленькі і великі латинські літери.
Не використовуйте для складання пароля частини імені та прізвища, а також дати народження. Не рекомендується вказувати і поточний рік або дату реєстрації облікового запису.
Там, де це можливо, включайте двофакторну авторизацію.
Вибирайте різні паролі для різних сайтів.