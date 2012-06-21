Народні депутати розробили законопроект, який регулює статус, функціонування і захист державної мови. Законопроект встановлює порядок застосування української мови як державної в публічних сферах суспільного життя і не буде поширюватися на сферу приватного спілкування і релігію.
Проектом закону визначено перелік осіб, які зобов'язані вільно володіти українською мовою. До них віднесені: чиновники, депутати, державні службовці, дипломати, військовослужбовці, адвокати, нотаріуси, медики, педагоги, а також співробітники державних і комунальних установ.
Для підтвердження рівня володіння українською мовою необхідно буде здати іспит і отримати відповідний державний сертифікат з необмеженим терміном дії.
Крім того, на державну мову будуть функціонувати комп'ютерні програми та інтернет-магазини.
На українській мові будуть розміщуватися всі вивіски, повідомлення, оголошення та інша візуальна інформація. Для затвердження стандартів української мови та формування мовної політики створять Національну комісію зі стандартів державної мови.
Також законопроектом передбачено призначення Уповноваженого із захисту державної мови.
Відповідний законопроект №5670-д «Про забезпечення функціонування української мови як державної» зареєстрований в Парламенті 9 червня 2017 року.