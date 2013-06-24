Перелік творів на здобуття премії Кабінету Міністрів України

імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори

для дітей та юнацтва за 2021-й рік

У номінації «Літературні твори для дітей та юнацтва»:

1. Олена Довгаленко. «Зіркові пригоди Іскри» (видавництво«Видавець Корбуш»).

2. Василь Прухницький. «Легенди Карпат» (ТОВ «Видавничий дім «Панорама»).

3. Василь Прухницький. «Походеньки жабеняти Яреми» (видавництво «Терен»).

4. Тетяна Прус. «Вінок із волошкових слів» (ПВКФ «Видавництво «МакДен»).

5. Олександр Гаврош. «Героїчні канікули»,(ТОВ «Видавництво «Фоліо»).

6. Олександр Гаврош. «Музей пригод» (ТОВ «Видавництво «Фоліо»).

7. Олександр Гаврош. «Врятувати Тараса Шевченка» (ТОВ «Видавництво «Фоліо»).

8. Ігор Курус. «Знайти Атлантиду. Подорож у безодню» (ТОВ «Видавництво «Фоліо»).

9. Володимир Вакуленко. «Три засніжені історії» (ПП «Балюк І.Б.»).

10.Володимир Вакуленко. «Лелечені ключі» (видавництво «Точка»).

11. Володимир Вакуленко. «Вишивала я сорочку. Велика книга для дівчаток» (ПОГ «Соцінтел»).

12. Наталія Малетич. «Великодня історія» (ТОВ «Видавництво Старого Лева»).

13. Олександр Герасименко. «Країна в смартфоні»(«Державне спеціалізоване видавництво художньої літератури «Дніпро»).

14. Олег Майборода. «Знаю я один секрет» (видавництво «Світ»).

15. Тетяна Руменко. «У пошуках зимового сну» (ТОВ «Видавництво «Мушля»).

16. ВікторВасильчук. «Дванадцять казок (видавець О.О. Євенок).

17. ВікторВасильчук. «Пригоди на червоній гірці» (видавець О.О. Євенок).

18. ВікторВасильчук. «Правдиві байки кота Персика» (видавець О.О. Євенок).

19. Віктор Васильчук. «Мій друг Пончик» (ПП «Рута»).

20. Віктор Васильчук. «Чому нічка посварилася з ранком» (видавництво «Навчальна книга -Богдан»).

21. Віктор Васильчук. «Казка про Мальвочку і Карієс» (ТОВ «Видавничий дім «Бук-Друк»).

22. Кирило Поліщук. «Дівчинка, яка на місяць літала на Місяць» (ТОВ «Імекс-ЛТД»).

23. Павло Чорний. «Як лелечий рід Калину рятував у злу годину» (видавництво ТОВ «КОД»).

24. Катерина Бондаренко. «Як сніговик знайшов друга і дещо більше…» (видавничій дім «Гельветика»).

25. Євгенія Завалій. «Це всі ми» («Видавництво «Книги-ХХІ»).

26. Ганна Баран (ГаннаАрсенич-Баран). «Хіба буває багато любові?» (ТОВ «Видавництво «Десна Поліграф»).

27. Ірина Двіняннікова (Ярина Степова). «Фіолетова пора» (ТОВ «Твори»).

28. Олександр Ватага. «Надвечір’ям надихаючись» (ТОВ «Твори»).

29. Надія Мірошниченко. «Дощ в акваріумах площ» (ФОП Маслакова).

30. Тетяна Шугар. «Каліграфія душі» (ФОП Вовчок О.Ю.)

31. Марія Зубак (Марія Рута). «Чари Саламандри» (ТОВ «Гамазин»).

32. Марія Зубак (Марія Рута). «Чари Дельфеї» (ТОВ «Гамазин»).

33. Лариса Ніцой. «Незламні мураші» (ФОП Мельник М.Ю.)

34. Юлія Москалюк (Юлія Мей). «Калі» (ВД «Адеф-Україна»).

35. Олена Бардєєва (Лєна Барді). «Воно живе?» (видавництво «Талант» (ПП «Юнісофт»).

36. Наталія Стукман. «Малюк Коргі» (видавництво «Талант» (ПП «Юнісофт»).

37. Наталія Стукман. «Малюк Коргі вчиться рахувати» (видавництво «Талант» (ПП «Юнісофт»).

38. Тетяна Рубан. «Фізик» (видавництво «Талант» (ПП «Юнісофт»).

39. Дмитро Кузьменко (Кузько Кузякін). «Росли груші на вербі» (видавництво «Талант» (ПП «Юнісофт»).

40. Олександр Дерманський. «Чудернацькі вірші», видавництво «Талант» (ПП «Юнісофт»).

41. Володимир Нікітенко. «210 добрих справ. Темні часи» (ТОВ «Видавництво «Діпа»).

42. Володимир Нікітенко. «Тортик «Тайфун» та Сьоме Життя Біди Тетянівни» (ТОВ «Видавництво «Діпа»).

43. Галина Кірієнко (Галина Манів). «Киці-мандрівниці. На боці добра», (ПП «Рідна мова»).

44. Галина Кірієнко (Галина Манів). «Киці- мандрівниці. Страшно цікава казка», (ПП «Рідна мова»).

45. Галина Кірієнко (Галина Манів). «Киці-мандрівниці. Як усе почалося», (ПП «Рідна мова»).

46. Галина Кірієнко (Галина Манів). «Киці-мандрівниці. Друг по листуванню» (ПП «Рідна мова»).

47. Олеся Мамчич.«Як правильно ревіти» (видавництво «Ранок»).

48. Мар’яна Горянська. «Бузковий ведмідь, або живий іграшковий Я» (видавництво «Ранок»).

49. Геннадій Меламед. «Ведмежа риболовля» (видавництво «Ранок»).

50. Єва Сольська. «Совеня, яке водило на прогулянки Луну» (видавництво «Ранок»).

51. Юлія Тараненко (Юліта Ран). «Мандрівні казки» (видавництво «Ранок»).

52. Катерина Єгорушкіна. «Історії хоробриків із Горішкових Плавнів» (ТОВ «Видавництво «Віват»).

53. Юлія Чернінька. «Кокотик» (ТОВ «Видавництво «Картуш»).

54. Олена Чернінька. «Дан. Варвара і варвари» (ТОВ «Видавництво «Картуш»).

У номінації «Художнє оформлення книжок для дітей та юнацтва»:

1. Іван Багряний. «Тигролови» в художньому оформленні Олени Гугалової – Мєшкової (ТОВ «Видавництво «Фоліо»).

2. Ярослав Стельмах. «Митькозавр з Юрківки» в художньому оформленні Олени Гугалової – Мєшкової (ТОВ «Видавництво «Фоліо»).

3. Юлія Москалюк (Юлія Мей). «Калі» в художньому оформленні Віолети Павлишиної (ВД «Адеф-Україна»).

4. Олена Бардєєва (Лєна Барді).«Воно живе?» в художньому оформленні Олени Бардєєвої (видавництво «Талант» (ПП «Юнісофт»).

5. Дмитро Кузьменко (Кузько Кузякін).«Росли груші на вербі» в художньому оформленні Олени Шеремет (видавництво «Талант» (ПП «Юнісофт»).

6. Укладачі – Еліна Заржицька, Катерина Шаповалова. «Вони змінили світ. Лікарі й біологи» в художньому оформленні Наталії Шерстюк (видавництво «Талант» (ПП «Юнісофт»).

7. Володимир Нікітенко. «210 добрих справ. Темні часи» в художньому оформленні Андрія Щербака (ТОВ «Видавництво «Діпа»).

8. Володимир Нікітенко. «Тортик «Тайфун» та Сьоме Життя Біди Тетянівни» в художньому оформленні Андрія Щербака (ТОВ «Видавництво «Діпа»).

9. Галина Кірієнко (Галина Манів).«Киці-мандрівниці. На боці добра» в художньому оформленні Дмитра Печенкіна (ПП «Рідна мова»).

10. Галина Кірієнко (Галина Манів).«Киці- мандрівниці. Страшно цікава казка» в художньому оформленні Дмитра Печенкіна (ПП «Рідна мова»).

11. Галина Кірієнко (Галина Манів).«Киці-мандрівниці. Як усе почалося» в художньому оформленні Дмитра Печенкіна (ПП «Рідна мова»).

12. Галина Кірієнко (Галина Манів).«Киці-мандрівниці. Друг по листуванню» в художньому оформленні Дмитра Печенкіна (ПП «Рідна мова»).

13. Ірина Сільвестрова (Ірена Панаріна). «ПтахАбетка» в художньому оформленні Ірини Сільвестрової (Видавництво «Ранок»).

14. Людвік Єжи Керн.«Фердинанд неймовірний»в художньому оформленні Олександра Продана (Видавництво «Ранок»).

15. Юлія Тараненко (Юліта Ран).«Білченя, яке шукало свою справу»в художньому оформленні Євгенії Перепелиці (Женя Птиця) (Видавництво «Ранок»).

Юлія Тараненко (Юліта Ран).«Чарівні речі» в художньому оформленні Дар’ї Кушніренко (Видавництво «Ранок»).

У номінації «Театральні вистави для дітей та юнацтва»:

1. Вистава «Пташка»Івано-Франківського академічного обласного театру ляльок імені Марійки Підгірянки, переклад з литовської, сценічна адаптація твору, режисер-постановник Павло Кільницький.

2. Вистава «Давня казка» комунального закладу «Житомирський академічний обласний театр ляльок», режисер-постановник Сергій Мисечко, художник-постановник Віктор Дацун, композитор Олексій Кривошея, артист Костянтин Мілько.

3. Вистава«Скриня Душ» ТОВ «Творче об’єднання студій «Мікс» м. Київ, автор, режисерка-постановниця Ольга Оноприюк.

4. Вистава «Соловейко темного гаю» комунального закладу «Черкаський академічний театр ляльок Черкаської обласної ради», актори: Дарія Харченко, Антоніна Кашнер, Сергій Табашнюк.

5. Вистава «Легенда про Дракона» «Херсонського обласного академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша», автор Сергій Новачук, режисер-постановник Ірина Корольова.

6. Театральна вистава-інсталяція з нагоди відзначення 150-річчя Лесі Українки Мукачівського міського драматичного театру, автор тексту Любов Долинська.

У номінації «Кінотвори для дітей та юнацтва»:

1. Комедійний дитячий мюзикл «Super Школа»ПП Телерадіокомпанії продюсерський центр «Кадрики», автор сценарію, режисер та виконавець однієї з головних ролей Ірина Климович.

2. Аудіовізуальний твір«Веселка доброти» Валківського ясла-садка «Веселка» Валківської міської ради Харківської області, автор ідеї, сценарію та режисер- постановник Тетяна Зюбан.

3. Аудіовізуальний твір«Життя краплинки» Валківського ясла-садка «Веселка» Валківської міської ради Харківської області, автор ідеї, сценарію та режисер- постановник Тетяна Зюбан.

4. Авторська телепрограма «Стежиною казок»телерадіокомпанії «Ільдана», автор та ведуча програми Дарія Харченко.

5. Повнометражний ігровий фільм «Стоп-Земля» ТОВ «ЕССЕ ПРОДАКШН ХАУС», автор сценарію та режисер Катерина Горностай.

Перелік творів на здобуття премії Кабінету Міністрів України

імені Максима Рильського за 2021-й рік

У номінації за переклад українською мовою творів видатних зарубіжних авторів:

Валерій Кикоть. Монографія «Образна матриця та переклад поезії», видавець ФОП Чабаненко Ю.А.

Валерій Кикоть. Переклад з англійської мови збірки поезій «Американська поезія у перекладах Валерія Кикотя», видавець ТОВ «Видавничий дім «Кондор».

Юрій Вітяк. Переклад з англійської мови твору «Зелені тіні, Білий Кит» Рея Бредбері, видавець ТОВ Видавництво «Навчальна книга - Богдан».

Олена Бросаліна (літературний псевдонім – Олена О’Лір). Переклад з англійської мови твору «Таємна троянда» Вільяма Батлера Єйтса, видавець ТОВ Видавництво «Астролябія».

Віктор Морозов. Переклад з англійської мови твору «Високі гори Португалії» Янна Мартеля, видавець ТОВ «Видавництво Старого Лева».

Віктор Морозов. Переклад з англійської мови твору «Прощавай, зброє» Ернеста Гемінґвея, видавець ТОВ «Видавництво Старого Лева».

Євгенія Мягка (літературний псевдонім – Євгенія Кононенко). Переклад з англійської мови твору «Ошукана жінка» Симони де Бовуар, видавець ФОП Локотко О.М. (Видавництво Ольги Фреймут SNOWDROP).

Володимир Шевчук. Переклад з англійської мови п’єси «В’язень Другої авеню» Ніла Саймона, видавець ТОВ «Журнал «Всесвіт».

У номінації за переклад творів українських класиків та сучасних авторів мовами народів світу:

Світлана Соболєвська. Переклад з української мови на англійську мову видання «The Gift from Romanivka» («Подарунок із Романівки»), видавець Федоров О.М. «Друкарський двір Олега Федорова».

Марина Черник, Анастасія Шекера. Переклад з української мови на англійську твору «Painted History of Ukraine» («Мальована історія Незалежності України») Братів Капранових, видавець ТОВ «Гамазин».

Дмитро Чистяк, Ніколь Лоран-Катріс. Переклад з української мови на французьку твору «Sang argenté» «Срібна кров» Павла Мовчана, видавець Видавництво «Лярматтан» м. Париж.

Дмитро Чистяк, Ніколь Лоран-Катріс. Переклад з української мови на французьку твору «La grenoille rouge»«Червона жабка серця» Олександра Коротка, видавець Видавництво «Лярматтан» м. Париж.

Дмитро Чистяк, Ніколь Лоран-Катріс. Переклад з української мови на французьку антології української поезії «Clarinettes solaires» «Сонячні кларнети», видавець Видавництво «Боґдані» м. Брюсель.