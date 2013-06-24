Президент Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та Прем’єрміністр Денис Шмигаль учора взяли участь у відзначенні Дня Української Державності, яке відбулося на Михайлівській площі в Києві.
«Сьогодні ми відзначаємо День Державності. Уже вдруге — в умовах повномасштабної війни. І всі ми прагнемо, щоб наступного року ми відзначили цей день так само у своїй вільній столиці, так само разом з нашими героями, але з перемогою. З перемогою, яка стане початком заслуженого та справедливого миру для всієї нашої землі, для всіх наших людей. Лише перемога над неволею дає справжню свободу, і сила перемоги визначає міцність і тривалість миру», — наголосив Президент у виступі.
Вітаючи українців із Днем Української Державності та Днем хрещення Київської РусіУкраїни, Володимир Зеленський зазначив, що понадтисячолітня історія нашої державності доводить, що Україні потрібно саме перемагати, адже немає віри, що росія не захоче повернутися з агресією навіть після того, як російських окупантів буде вигнано з української землі.
«Саме наша державність — це наша відповідь на потребу в безпеці та мирі для України. Державність, яку важко захищати, але найважче повернути, якщо втратиш. Державність, яка ніколи не буває лише даністю, а завжди, щодня є результатом служіння та роботи заради України», — переконаний він.
Прем’єрміністр у вітанні із Днем Української Державності підкреслив, що за тисячолітню історію українці як ніхто розуміють не просто важливість власної держави, а болючу та криваву ціну її втрати. Тисячі хоробрих людей в різні часи були об’єднані навколо однієї великої ідеї — вибороти незалежність України та створити сильну, самобутню та успішну державу для майбутніх поколінь.
«Україна — це всі ми разом і кожен з нас окремо. КУкраїна — це наші прагнення і переконання, за які сьогодні на фронті б’ються наші батьки, матері, сини, доньки, брати й сестри. Це мирне небо над батьківською хатою і сміх дітей на річці, улюблена робота і обійми рідних людей, спокій ранків і тиха ніч. Це наше життя», — зазначив Денис Шмигаль.
Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх українських героїв, які боролися із загарбниками й віддали життя за Україну.
Президент акцентував, що війна з російськими окупантами за свободу й незалежність України визначила національні пріоритети, першим з яких стала оборона. Він наголосив, що перемога України в цій війні визначить національний шлях на покоління наперед і підтвердить ціннісні орієнтири, закладені тисячоліття тому.
За його словами, українська державність велична, сповнена емоцій та історії. А лінія нашої державності тягнеться від князів Аскольда й Володимира Великого до наших воїнів у бойових бригадах і підрозділах на сході й півдні країни, які зараз б’ються заради України.
Президент висловив переконання, що Україну та українців не здолати навіть попри втому, яку іноді видно в очах наших людей, але яка ніколи не заволодіє Україною. Ця втома лише прискорить наш рух до національної мети — перемоги.
З нагоди Дня Української Державності Президент вручив військовослужбовцям нагороди.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»