Президент Володимир Зеленський, Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та Прем’єр­міністр Денис Шмигаль учора взяли участь у відзначенні Дня Української Державності, яке відбулося на Михайлівській площі в Києві.

«Сьогодні ми відзначаємо День Державності. Уже вдруге — в умовах повномасштабної війни. І всі ми прагнемо, щоб наступного року ми відзначили цей день так само у своїй вільній столиці, так само разом з нашими героями, але з перемогою. З перемогою, яка стане початком заслуженого та справедливого миру для всієї нашої землі, для всіх наших людей. Лише перемога над неволею дає справжню свободу, і сила перемоги визначає міцність і тривалість миру», — наголосив Президент у виступі.

Вітаючи українців із Днем Української Державності та Днем хрещення Київської Русі­України, Володимир Зеленський зазначив, що понадтисячолітня історія нашої державності доводить, що Україні потрібно саме перемагати, адже немає віри, що росія не захоче повернутися з агресією навіть після того, як російських окупантів буде вигнано з української землі.

«Саме наша державність — це наша відповідь на потребу в безпеці та мирі для України. Державність, яку важко захищати, але найважче повернути, якщо втратиш. Державність, яка ніколи не буває лише даністю, а завжди, щодня є результатом служіння та роботи заради України», — переконаний він.

Прем’єр­міністр у вітанні із Днем Української Державності підкреслив, що за тисячолітню історію українці як ніхто розуміють не просто важливість власної держави, а болючу та криваву ціну її втрати. Тисячі хоробрих людей в різні часи були об’єднані навколо однієї великої ідеї — вибороти незалежність України та створити сильну, самобутню та успішну державу для майбутніх поколінь.

«Україна — це всі ми разом і кожен з нас окремо. КУкраїна — це наші прагнення і переконання, за які сьогодні на фронті б’ються наші батьки, матері, сини, доньки, брати й сестри. Це мирне небо над батьківською хатою і сміх дітей на річці, улюблена робота і обійми рідних людей, спокій ранків і тиха ніч. Це наше життя», — зазначив Денис Шмигаль.

Присутні вшанували хвилиною мовчання пам’ять усіх українських героїв, які боролися із загарбниками й віддали життя за Україну.

Президент акцентував, що війна з російськими окупантами за свободу й незалежність України визначила національні пріоритети, першим з яких стала оборона. Він наголосив, що перемога України в цій війні визначить національний шлях на покоління наперед і підтвердить ціннісні орієнтири, закладені тисячоліття тому.

За його словами, українська державність велична, сповнена емоцій та історії. А лінія нашої державності тягнеться від князів Аскольда й Володимира Великого до наших воїнів у бойових бригадах і підрозділах на сході й півдні країни, які зараз б’ються заради України.

Президент висловив переконання, що Україну та українців не здолати навіть попри втому, яку іноді видно в очах наших людей, але яка ніколи не заволодіє Україною. Ця втома лише прискорить наш рух до національної мети — перемоги.

З нагоди Дня Української Державності Президент вручив військово­службовцям нагороди.

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«Урядового кур’єра»