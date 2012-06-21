В Італії оголосили переможців конкурсної програми 74-го Венеціанського кінофестивалю.
Так, премію «Золотий лев» отримав мексиканських режисер Гільєрмо дель Торо за фільм «Форма води». Кінокритики визнали її однією з найбільш вдалих робіт дель Торо. Головною героїнею картини є німа прибиральниця в науковій лабораторії, яка закохується і допомагає втекти людині-амфібії.
Премію «Срібний лев» (приз найкращому режисерові) отримав французький режисер Ксавьє Легран за фільм «Опікунство».
Головний приз журі забрав ізраїльський кінематографіст Самуеля Маоза з його роботою «Фокстрот».
Володарем Спеціального призу журі став фільм австралійського режисера Ворика Торнтона «Мила країна».
Кубок Вольпі за найкращу чоловічу роль отримав Камел Ель Баша за участь у фільмі «Образа». Кращою виконавицею жіночої ролі стала Шарлотта Ремплінг у кінострічці «Ханна»(режисер Андреа Паллаоро).
Приз Марчелло Мастроянні кращому молодому акторові присудили Чарлі Пламмеру за роль в драмі «Покладіться на Піта» (режисер Ендрю Хей).
Нагороду Osella за найкращий сценарій віддали англійському режисерові і сценаристові Мартину Мак-Донаху за картину «Три білборди за межами Еббінг, штат Міссурі».
Раніше Американська кіноакадемія назвала лауреатів почесної премії «Оскар» за видатні заслуги в кінематографі. Цього року нагороду отримають актор Дональд Сазерленд, режисер і сценарист Чарльз Бернетт, режисер Аньєс Варде і оператор Оуен Ройзман.