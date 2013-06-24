«Велика вода» становить небезпеку не тільки для вашого майна, а передусім – для життя, тож нагадаємо кілька правил поведінки. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Якщо ваш населений пункт потрапив у зону затоплення:

  • Зберіть найнеобхідніше: аптечку із запасом ліків, документи, цінні речі. 
  • Стежте за повідомленнями на офіційних інформаційних ресурсах органів влади, дотримуйтеся наданих рекомендацій.
  • Якщо рівень води почав зростати, негайно покиньте низинні місця, підніміться на висоту.
  • Не тікайте від повені на своєму автомобілі – він може стати смертельною пасткою.
  • Не переходьте дорогу, навіть якщо вона покрита водою зовсім трохи. Уникайте вже затоплених ділянок. 
  • Не перепливайте до безпечніших місць. Чекайте на приїзд рятувальників.
  • Не використовуйте воду, що прибуватиме, уникайте контакту з нею.

Попри літню пору вода, яка виливається через зруйновану росіянами Каховську ГЕС, холодна (зараз її температура заледве сягає 16-17 °C). Тривале перебування у ній може спричинити переохолодження (гіпотермію). Це відбувається, коли під впливом холоду температура тіла падає нижче 35 °C.

 Якими є ознаки гіпотермії і що робити, якщо хтось поряд із вами впав у воду чи перебував у ній впродовж довгого часу?

Повідомте про подію екстреним службам: за номером 101 та 103 або за єдиним номером 112. В жодному разі не наражайте себе на небезпеку. Намагайтеся дістати людину з води, тільки якщо це безпечно для вас. Найкраще використовувати для цього довгу гілку чи мотузку, за яку може триматися постраждалий.

За яких ознак можна запідозрити переохолодження:

  1. бліда холодна шкіра;
  2. млявість, нечітка мова або бурмотіння;
  3. дезорієнтація, порушення координації та сплутаність свідомості; 
  4. повільне поверхневе дихання; 
  5. слабкий пульс; 
  6. сонливість; 
  7. тремтіння.

Що робити у разі переохолодження: 

  • Прибрати дію холоду (витягнути з води). 
  • Якомога швидше зняти з людини мокрий одяг, накрити її сухими теплими речами чи ковдрою.
  • За можливості дати постраждалому теплий солодкий чай. 
  • Стежити за станом постраждалого і чекати на прибуття екстрених служб.