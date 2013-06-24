«Велика вода» становить небезпеку не тільки для вашого майна, а передусім – для життя, тож нагадаємо кілька правил поведінки. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Якщо ваш населений пункт потрапив у зону затоплення:

Зберіть найнеобхідніше: аптечку із запасом ліків, документи, цінні речі.

Стежте за повідомленнями на офіційних інформаційних ресурсах органів влади, дотримуйтеся наданих рекомендацій.

Якщо рівень води почав зростати, негайно покиньте низинні місця, підніміться на висоту.

Не тікайте від повені на своєму автомобілі – він може стати смертельною пасткою.

Не переходьте дорогу, навіть якщо вона покрита водою зовсім трохи. Уникайте вже затоплених ділянок.

Не перепливайте до безпечніших місць. Чекайте на приїзд рятувальників.

Не використовуйте воду, що прибуватиме, уникайте контакту з нею.

Попри літню пору вода, яка виливається через зруйновану росіянами Каховську ГЕС, холодна (зараз її температура заледве сягає 16-17 °C). Тривале перебування у ній може спричинити переохолодження (гіпотермію). Це відбувається, коли під впливом холоду температура тіла падає нижче 35 °C.

Якими є ознаки гіпотермії і що робити, якщо хтось поряд із вами впав у воду чи перебував у ній впродовж довгого часу?

Повідомте про подію екстреним службам: за номером 101 та 103 або за єдиним номером 112. В жодному разі не наражайте себе на небезпеку. Намагайтеся дістати людину з води, тільки якщо це безпечно для вас. Найкраще використовувати для цього довгу гілку чи мотузку, за яку може триматися постраждалий.

За яких ознак можна запідозрити переохолодження:

бліда холодна шкіра; млявість, нечітка мова або бурмотіння; дезорієнтація, порушення координації та сплутаність свідомості; повільне поверхневе дихання; слабкий пульс; сонливість; тремтіння.

Що робити у разі переохолодження: