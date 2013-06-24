«Велика вода» становить небезпеку не тільки для вашого майна, а передусім – для життя, тож нагадаємо кілька правил поведінки. Про це повідомляє пресцентр МОЗ.
Якщо ваш населений пункт потрапив у зону затоплення:
- Зберіть найнеобхідніше: аптечку із запасом ліків, документи, цінні речі.
- Стежте за повідомленнями на офіційних інформаційних ресурсах органів влади, дотримуйтеся наданих рекомендацій.
- Якщо рівень води почав зростати, негайно покиньте низинні місця, підніміться на висоту.
- Не тікайте від повені на своєму автомобілі – він може стати смертельною пасткою.
- Не переходьте дорогу, навіть якщо вона покрита водою зовсім трохи. Уникайте вже затоплених ділянок.
- Не перепливайте до безпечніших місць. Чекайте на приїзд рятувальників.
- Не використовуйте воду, що прибуватиме, уникайте контакту з нею.
Попри літню пору вода, яка виливається через зруйновану росіянами Каховську ГЕС, холодна (зараз її температура заледве сягає 16-17 °C). Тривале перебування у ній може спричинити переохолодження (гіпотермію). Це відбувається, коли під впливом холоду температура тіла падає нижче 35 °C.
Якими є ознаки гіпотермії і що робити, якщо хтось поряд із вами впав у воду чи перебував у ній впродовж довгого часу?
Повідомте про подію екстреним службам: за номером 101 та 103 або за єдиним номером 112. В жодному разі не наражайте себе на небезпеку. Намагайтеся дістати людину з води, тільки якщо це безпечно для вас. Найкраще використовувати для цього довгу гілку чи мотузку, за яку може триматися постраждалий.
За яких ознак можна запідозрити переохолодження:
- бліда холодна шкіра;
- млявість, нечітка мова або бурмотіння;
- дезорієнтація, порушення координації та сплутаність свідомості;
- повільне поверхневе дихання;
- слабкий пульс;
- сонливість;
- тремтіння.
Що робити у разі переохолодження:
- Прибрати дію холоду (витягнути з води).
- Якомога швидше зняти з людини мокрий одяг, накрити її сухими теплими речами чи ковдрою.
- За можливості дати постраждалому теплий солодкий чай.
- Стежити за станом постраждалого і чекати на прибуття екстрених служб.