Законом «Про Державний бюджет України на 2019 рік» з 1 липня 2019 року розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, підвищено з 1497 до 1564 гривень. Відтак управління ПФ проведуть чергові перерахунки пенсій, повідомили його фахівці.
Зокрема це стосується мінімальних і максимальних розмірів пенсій, доплат за понаднормативний стаж (крім пенсіонерів, які працюють), надбавок до пенсії за особливі заслуги, підвищень відповідно до законів «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», щомісячної державної адресної допомоги інвалідам війни та учасникам бойових дій, мінімальних пенсійних виплат особам з інвалідністю з-поміж учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни, повідомляє Укрінформ. Із 185,30 до 193,60 гривні збільшиться і надбавка до пенсії особам, які мають статус «Почесний донор України» та «Почесний донор СРСР».