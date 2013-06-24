Кабінет Міністрів України затвердив перерозподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам для можливості реалізації додаткових 33 регіональних проектів відновлення. Відповідні зміни були внесені в урядове розпорядження № 596-р від 4 липня 2023 р. за ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України. Про це повідомляє Урядовий портал.

Джерелом субвенції є кошти, виділені Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) в рамках спільної програми України та ЄІБ «Програма з відновлення України». Згідно з розпорядженням, в рамках Програми було затверджено виділення 5,292 мільярда гривень на фінансування 108 проектів громад, які пройшли конкурсний відбір за процедурою, погодженою з ЄІБ. Разом з тим, за результатами додаткового відбору, Мінінфраструктури було рекомендовано до фінансування та схвалено Європейським інвестиційним банком ще 33 проекти, що подавалися органами місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад територіальних громад.

Таким чином загальна сума субвенції в розмірі майже 5,3 мільярда гривень буде перерозподілена на відновлення 141 регіонального проекта, серед яких: заклади освіти, охорони здоров’я, центри надання адміністративних послуг, об’єкти життєдіяльності населення тощо у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській та Чернігівській областях.

Довідково

Фінансовою угодою між Україною та Європейським інвестиційним банком, яка була ратифікована 14 липня 2021 року, схвалено наміри про залучення 340 млн євро позики для реалізації проектів з відновлення та модернізації інфраструктури регіонів, що зазнали руйнувань через агресію рф, а також тих регіонів, що приймають значну кількість ВПО. В державному бюджеті на 2023 рік передбачено кошти в обсязі 5,3 млрд гривень на виконання заходів відповідної фінансової угоди, які надаються як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам. За результатами попередніх відборів (2022-2023 роки) розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.07.2023 № 596 було затверджено розподіл відповідної субвенції між бюджетами громад на реалізацію 109 проектів.