З повномасштабним вторгненням Дніпропетровщина стала прихистком для майже 400 тисяч переселенців. Більшість з них отримує допомогу на проживання. Загалом від початку року їм виплатили понад 4,4 мільярда гривень, повідомили в ОВА.

«Приймаємо переселенців з 2014-го. Проте їх число з великою війною збільшилося. Прихистили майже 400 тисяч половина з яких – працездатного віку. Чимало дітей та пенсіонерів. Вони втратили звичний уклад життя. Відбудовують його наново. Аби підтримати людей, щомісяця їм нараховують допомогу. Загалом від початку року виплатили вже понад 4,4 мільярда гривень», – зазначив перший заступник начальника ОВА Володимир Орлов.

Ті, хто змушений був тікати від обстрілів і окупації, отримують щомісяця 2 тисячі гривень. Людям, котрі мають інвалідність, а також дітям нараховують більше. Для них допомога на проживання – 3 тисячі гривень.

Переселенці, котрі раніше не отримували такі виплати, можуть оформити їх. Необхідно стати на облік як внутрішньо переміщена особа і написати заяву на допомогу. Для цього – звернутися до центрів адмінпослуг, управлінь соцзахисту, сільських чи селищних рад. Або скористатися додатком «Дія».