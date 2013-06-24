З 1 червня процедуру отримання ваучерів на освіту спрощено. Про це йшлося на міжвідомчій нараді з питань працевлаштування та професійного навчання внутрішньо переміщених осіб під головуванням Віце-прем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірини Верещук, яка відбулася 2 червня. Про це повідомляє Урядовий портал.

У заході взяли участь представники Мінреінтеграції, Мінекономіки, Мінсоцполітики, Державної служби зайнятості, обласних військових адміністрацій, Федерації роботодавців України й інших відомств та організацій.

Учасники наради обговорили програму ваучерів на навчання, які можуть отримати ВПО працездатного віку.

Йдеться про документ, який надає громадянам право безоплатно пройти навчання у закладах освіти. Зокрема, перепідготовку за робітничою професією, підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра або магістра за іншою спеціальністю, спеціалізацію чи підвищення кваліфікації.

Наразі визначено 123 професії та спеціальності, за якими можна навчатися за ваучерами.

Починаючи з 1 червня, щоб подати заявку на отримання ваучера на освіту, достатньо заповнити онлайн-форму на сайті Держслужби зайнятості.

Як повідомили у Держслужбі зайнятості, заявка буде опрацьована протягом 3 робочих днів. Після ухвалення рішення про видачу ваучера працівник центру зайнятості здійснюватиме супровід особи до моменту підписання договору із закладом освіти.

Можливістю подати онлайн-заявку на отримання ваучера на навчання за перший день скористались 11 людей, з яких 7 – внутрішні переселенці. Серед професій і спеціальностей, за якими люди виявили бажання навчатися: психологія, менеджмент, соціальна робота, інженерія програмного забезпечення та медицина.

Загалом з початку року центри зайнятості вже видали понад 5 тисяч ваучерів на навчання.