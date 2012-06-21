Маріуполь став першим українським населеним пунктом, відзначеним символом «Місто солідарності». Цю почесну відзнаку міський голова Маріуполя Вадим Бойченко отримав як керівник міста, де досить ефективно працюють у рамках спеціального Меморандуму та абсолютної толерантності по відношенню до внутрішньо переміщених осіб, багато з яких із початком бойових дій на Донбасі знайшли тут захист і притулок. А вручав символ представник Агентства ООН у справах біженців в Україні Пабло Матеу. «Є міста, які бачать переселенців не як проблему, а як перспективу. Першим став Маріуполь, оскільки керівники міста мають чіткий план інтеграції переселенців, працюють по ньому і досягають помітних результатів», — зазначив він під час вручення відзнаки.
Ініціатива «Міста солідарності» була сформована на минулорічному форумі, що відбувся у Маріуполі. А інтеграція внутрішньо переміщених осіб дійсно стала дуже важливою для міста, яке прийняло понад 100 тисяч біженців (п’ята частина мешканців до початку гібридної війни). Причому і нині тут не зупиняються на досягнутому, а продовжують активно шукати шляхи вирішення різноманітних соціальних проблем, із якими зіштовхуються люди, які перебралися до приморського міста. Про одну із найбільших, яку маріупольці поки не спроможні вирішити самотужки, — забезпечення переселенців житлом, розповів на недавній зустрічі із депутатами Європарламенту міський голова Вадим Бойченко. За його словами, у місті приступають до формування програм, націлених на створення соціального, муніципального та доступного житла і дуже розраховують на підтримку та великий досвід партнерів із Європи.
А тим часом ініціатива «Міста солідарності» із міського рівня вже вийшла на столичний рівень — у Києві відбувся однойменний круглий стіл, учасники якого обмінялися ідеями та досвідом і визначили мережу міст, готових допомагати переселенцям. «Дуже радий, що закладена нами рік тому ініціатива вийшла на всеукраїнський рівень і вдячний кожному, хто вирішив приєднатися до спільної роботи Агентства ООН у справах біженців та Маріуполя. Адже чим більше буде толерантних і солідарних людей, тим міцнішим стане наше суспільство», — каже міський голова прифронтового «Міста солідарності».