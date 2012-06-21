З початку конфлікту на сході України, коли з Донеччини та Луганщини люди почали тікати від обстрілів до інших областей, немало з них знайшли прихисток у столиці. І, зрозуміло, почали шукати роботу. Тож і суттєво збільшилась кількість звернень від ВПО (внутрішньо переміщених осіб) до Київського міського центру зайнятості (КМЦЗ). Нещодавно там проаналізували ситуацію з працевлаштуванням переселенців. Як повідомляє прес-служба центру, з початку дії постанови Кабінету Міністрів від 01.10.2017 №509 серед осіб, які отримали в Києві довідки про взяття на облік як особи, котрі переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення АТО, в КМЦЗ зареєструвалось майже 6,2 тисячі осіб, із них 5,4 тисячі отримали статус безробітного. Столична служба зайнятості сприяла працевлаштуванню понад 1,8 тисячі осіб цієї категорії. Цьогоріч до столичної служби зайнятості звернулося майже 1,1 тисячі переселенців.
У січні—липні 2017 року забезпечено роботою 267 осіб, із них 9 осіб отримали одноразову допомогу. Також укладено 48 договорів з роботодавцями про компенсацію витрат на оплату праці внутрішньо переміщених осіб.
Серед вимушених переселенців, що перебувають на обліку в КМЦЗ, — 65% жінки, майже 91% — особи з вищою освітою, 89% — особи, які обіймали посади службовців (за групами професій переважають особи, які обіймали керівні посади — понад 45%), і найменше — 10% — представники робітничих професій.
Як зазначає прес-служба КМЦЗ, роботу для тимчасово переміщених осіб шукати нелегко, оскільки існує дисбаланс між професіями, за якими шукають роботу, та пропозиціями вакансій. Є й певні вимоги до заробітної плати. Кожна людина хоче, щоб її працю гідно оцінювали, до того ж коли потрібно ще й винаймати житло.
На підтримку та працевлаштування переселенців затверджено План заходів з виконання Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, на період до 2017 року, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 року № 1094.
Звичайно, цифри, які наводить КМЦЗ, стосуються лише звернень до столичного центру зайнятості, вочевидь, повну картину щодо пошуку роботи і працевлаштування ВПО вони не відображають. Адже багато хто шукав чи шукає роботу самотужки, багатьом допомагають волонтерські організації, а також друзі чи знайомі, немало переселенців відкривають власний бізнес. Від самих ВПО не раз доводилося чути, що у столиці роботу знайти набагато легше, ніж в інших регіонах — головне, щоб було бажання працювати.