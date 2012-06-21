Для з’ясування здоров’я населення та відповідальності кожного за його стан, «Українське лікарське товариство Луганщини» у березні поточного року провело серед жителів і зареєстрованих ВПО міста Сєвєродонецька вибіркове опитування членів домогосподарств, щодо умов їхнього життя та щодо стану їх здоров’я.
«За результатами опитування, серед сєвєродончан та ВПО, які зареєстровані у місті та мали хронічні захворювання або проблеми зі здоров’ям, з’ясувалося, що найбільш розповсюдженими захворюваннями залишаються гіпертонія та серцеві захворювання (35,9%). Є на то причина і це має насторожити не тільки медиків, а і державників, що 5,8% опитаних вказали на мігрень і головний біль та 12, 7% – на хронічну тривогу або депресію, а 60 % мають 3 і більше захворювань різних класів. І це при середньому віці опитуваних – 48 років. Незважаючи на хворобливість люди не поспішають до лікаря (58,9 %), бо ВПО чужі на цій стороні, не ті зарплати чи пенсії які б дозволили з користю ходити до лікарів. А увагу нашого підростаючого покоління хотілося б закцентувати на те, що 84,4 % опитаних найвищою цінністю для себе визначили здоров’я», – розповідає заступник головного лікаря Луганської обласної клінічної лікарні Степан Шведюк.
Степан Шведюк у своїй доповіді розповів про загальне охоплення послугами охорони здоров’я населення Луганщини. Зокрема, медичну допомогу вимушені переселенці сьогодні можуть отримати у Сєвєродонецькому центрі первинної медико-санітарної допомоги, де існує 6 амбулаторних відділень, і в рамках цих відділень 17 амбулаторій. У складі центру працює 62–65 сімейних лікарів, терапевтів і педіатрів, при цьому, за словами головлікаря Ігоря Чорного, укомплектованість по кадрам становить близько 70%. І оскільки територіальний принцип медичної реформи скасований, тобто підписувати декларацію можна з будь-яким лікарем незалежно від проживання, прописки і так далі з будь-яким лікарем, на кого впав вибір.