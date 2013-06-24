Новий пересувний мобільний підрозділ на базі автомобіля Ford Transit презентував Ощадбанк у Києві. Це панцерований транспортний засіб спеціального призначення, який відповідає всім державним стандартам захисту спеціалізованих автомобілів. Заплановано, що п’ять таких автомашин найближчим часом вирушать на прифронтові території Донецької, Запорізької, Харківської та Херсонської областей і надаватимуть фінансові послуги там, де не працює жоден інший банк.

«Від початку повномасштабної війни ми забезпечуємо безперебійну роботу банків. Нині наше спільне з банками завдання — надати доступ до фінансових послуг жителям прифронтових містечок і селищ, а також українським воїнам, які там перебувають. Дякую українським банкам, які повертають людям найзатребуваніші банківські продукти. Дякую Ощадбанку за оновлення проєкту мобільного банківського відділення, який виник ще 2015 року і нині знову вкрай актуальний», — сказавголова НБУ АндрійПишний.

Як наголосив голова правління Ощадбанку Сергій Наумов, Ощадбанк перший і єдиний в Україні, який розробив спеціальний формат відділення для роботи у прифронтовій зоні на базі автотранспорту. Пріоритетне завдання — не лише забезпечити обслуговування клієнтів, а й гарантувати безпеку відвідувачів і співробітників. Тому автомобілі мають сталеве панцерування пасажирського відсіку та броньовану капсулу касового відсіку з куленепробивним склом. Броньовані мобільні підрозділи оснащено супутниковим зв’язком, сигналізацією і тривожними кнопками. Тут є автономне електропостачання, системи відеоспостереження, пожежогасіння, кондиціювання та вентиляції, повідомляє пресслужба Ощадбанку.