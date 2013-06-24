Цільні цирконієві коронки з діоксиду цирконію, вважаються проривом у технології зубного протезування. Матеріал значно перевершує за характеристиками інші аналоги – у міцності, стійкості та довговічності йому немає рівних.

Пацієнтам, які бажають вдатися до встановлення найбільш ефективних протезів, стоматологи рекомендують придивитися до циркону – за його допомогою можна виготовити будь-які складності конструкції.

Висока ціна цирконієвих коронок повністю виправдовує переваги матеріалу – сплативши вартість надійних протезів, пацієнт може забути про проблеми з посмішкою на довгі роки. Естетично привабливі, гіпоалергенні та надзвичайно міцні штучні зуби, виготовлені з цирконію, підходять для протезування як передніх, так і задніх ділянок щелепи.

Переваги цирконієвих коронок

Міцність цирконію пояснює затребуваність зубних протезів з даного матеріалу – пацієнтам з патологією високої стирання зубів фахівці клініки Люмі-Дент рекомендують цирконієві конструкції, що повністю зберігають жувальні функції протягом багатьох років.

З оксиду цирконію можуть виготовлятися протези передніх та задніх зубів, мости, абатменти та ортопедичні вініри.

До переваг матеріалу відносяться:

зовнішня привабливість;

висока міцність;

відсутність роздратування ясен та інших тканин ротової порожнини;

не шкідливість для організму.

Гіпоалергенний циркон стане ідеальним рішенням для пацієнтів, які страждають на чутливість ясен до металів. Зовні коронки з оксиду цирконію дещо поступаються фарфоровим та керамічним аналогам. Однак при якісному підборі та виготовленні універсальні протези за кольором не відрізняються від природних зубів.

Різновиди цирконієвих протезів

Виготовлення протезів засноване на застосуванні CAD/CAM – особливої ​​комп'ютерної технології, яка передбачає наявність у клініці спеціальної лабораторії та обладнання. Правильність підбору та встановлення ортопедичної конструкції залежать від кваліфікації та досвіду лікаря.

Виділяють такі різновиди цирконієвих протезів:

монолітні коронки - являють собою цільний блок з мінералу, що не піддається додатковому облицюванню;

класичні коронки – цирконій застосовують у виготовленні каркаса основи, який наносяться кілька шарів кераміки.

До цільних конструкцій стоматологи часто вдаються при відновленні жувальних зубів. Для підвищення естетики виробники пропонують пофарбовані цирконієві блоки – їх можна використовувати як матеріали для реставрації.

Процедура протезування цирконієвими коронками

Першим етапом при зверненні пацієнта до клініки Люмі-Дент є консультація у стоматолога – він проводить огляд, встановлює патологію та пропонує оптимальні шляхи її вирішення. Перед підготовкою протезів важливо пройти комплексне рентгенологічне обстеження, у якого здійснюється діагностика особливостей будови щелеп.

Необхідні форми протезів розробляє спеціальна комп'ютерна програма, що аналізує знімки зубів. Поки ортодонтичні конструкції виготовляються, лікар готує основу та встановлює тимчасові коронки. Готові протези застосовують і за необхідності коригують, після чого фіксують до імплантів або штифтів.

Високоміцні коронки з цирконію відрізняються привабливістю, стійкістю до високих навантажень та тривалим терміном служби. Дбайливе ставлення до протезів і регулярне дотримання нескладних правил гігієни здатні зберегти бездоганний вид штучних зубів протягом десятиліть.

Автор статті: Дудко Тетяна Віталіївна