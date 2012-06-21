Для збереження дорожнього покриття від передчасних руйнувань служба автодоріг у Запорізькій області спільно з управлінням Укртрансбезпеки в Запорізькій області та управлінням превентивної діяльності Головуправління нацполіції у Запорізькій області контролюють і перевіряють вагові й габаритні параметри транспортних засобів.
Зберігається тенденція перевищення великоваговим транспортом нормативних вагових параметрів, що призводить до значної руйнації автодоріг загального користування, особливо в денний час, коли температура повітря перевищує 280 С.
За результатами роботи двох пересувних комплексів габаритно-вагового контролю, встановлених на дорогах загального користування державного значення Бориспіль — Дніпропетровськ — Запоріжжя та Одеса — Мелітополь — Новоазовськ під Бердянськом, цьогоріч вже перевірено 1740 транспортних засобів. У 61 виявлено порушення вагових параметрів. Накладено стягнення у розмірі 11 162 євро. Зокрема минулого тижня перевірено 16 вантажівок.
Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року, рух транспортних засобів та їх складів з навантаженням на одиночну вісь понад 11 тонн, здвоєні осі — понад 16, строєні осі — понад 22 або фактичною масою понад 40 тонн (для контейнеровозів — навантаження на одиночну вісь — понад 11 тонн, здвоєні осі — понад 18, строєні осі — понад 24 або фактичною масою понад 44 тонни, а на встановлених Укравтодором і Державтоінспекцією для них маршрутах — понад 46 тонн) перевезення надмірних вантажів автодорогами забороняється.
Забороняється й рух транспортних засобів з навантаженням на вісь понад сім тонн, фактичною масою понад 24 тонни автодорогами загального користування місцевого значення. І ще, з початку червня поточного року на дорогах загального користування, при температурі повітря понад 28 градусів, введене обмеження руху великовагових транспортних засобів масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь сім тонн з 8 год. 00 хв. до 20 год. 00 хв.
Працівники філій ДП «Запорізький облавтодор» зараз встановлюють на дорогах загального користування дорожні знаки та панно для інформування водіїв про обмеження руху і місця стоянок великовагового автотранспорту. Служба автодоріг у Запорізькій області надала також перелік місць для відстою великовагових транспортних засобів на період дії обмеження руху на автодорогах загального користування.