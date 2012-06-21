Посилені заходи безпеки на автошляхах країни триватимуть, доки спостерігатиметься туристська активність. «Посилення заходів безпеки дорожнього руху — це не тимчасова акція, а постійна робота. Нині патрульні групи розширено військовослужбовцями Національної гвардії. Збільшено щільність патрульних постів на трасах державного та міжнародного значення. Усе це триватиме до закінчення туристичного сезону», — наголосив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий. Тривають спільні з територіальними підрозділами Укртрансбезпеки перевірки дотримання правил та умов перевезення громадян.
«Основні причини ДТП за участю перевізників — неналежний технічний стан транспортних засобів і свідоме ігнорування водіями вимог правил дорожнього руху. Крім цього, в гонитві за наживою недобросовісні перевізники часто вносять зміни в конструкцію салону, збільшуючи його місткість та свідомо наражаючи пасажирів на небезпеку в разі надзвичайної ситуації. Усі ці порушення слід виявити, а правоохоронцям — неодмінно відповідно зреагувати», — запевнив громадськість Сергій Яровий.
А заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький зауважив, що керівництво Нацполіції вже затвердило план невідкладних заходів щодо посилення безпеки дорожнього руху та зниження аварійності на території держави.
«Ми проаналізували аварійність і розробили докладний план із залучення додаткових сил і засобів підпорядкованих підрозділів для організації ефективного нагляду за дорожнім рухом. Узято під особистий контроль несення служби нарядами патрульної поліції на автомобільних дорогах державного й міжнародного значення, місцях концентрації дорожньо-транспортних пригод і місцях з напруженим рухом насамперед у південному напрямку та до країн Європейського Союзу», — резюмував фахівець.
Прес-служба МВС повідомляє, що лише впродовж однієї з останніх діб поліцейські виявили понад 80 перевізників-порушників.