Україна високо цінує стратегічне партнерство з США і розраховує на пожвавлення інвестиційної співпраці з цією країною у сфері енергетики, малого й середнього бізнесу та транспорту. Про це Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив під час зустрічі з головою Корпорації закордонних приватних інвестицій США (Overseas Private Investment Corporation, OPIC) Реєм Вошберном. Голова OPIC вступив на посаду в серпні поточного року і відвідав Україну вперше.
За словами Прем’єра, наша держава сьогодні перебуває у процесі трансформації, їй вдалося подолати економічне падіння і вийти на стале економічне зростання. Тепер український уряд концентрує свої зусилля на структурних реформах, аби зміцнити подальший розвиток країни. «Ми говоримо про якісне перезавантаження держави, а для цього потрібні інвестиції», — зауважив глава уряду, наголосивши, що саме американські інвестиції посідають в українській економіці особливе місце. Він також наголосив, що Кабмін перебуває у постійному діалозі з Американською торговельною палатою, посольством США у Києві, щоб спільно поліпшувати умови бізнес-клімату в нашій країні.
У свою чергу Рей Вошберн повідомив, що корпорація ОРІС має великий інтерес щодо реалізації одразу кількох проектів в Україні. А саме у сфері розвитку малого й середнього підприємництва, співпраці з державним енергохолдингом «Енергоатом», розвитку вітрової енергетики у південних областях, зокрема на Запоріжжі, а також у модернізації рухомого складу Укрзалізниці. Окрему увагу американський бізнес готовий спрямувати на проекти в секторі портової інфраструктури та організації поставок енергоресурсів, зокрема вугілля, із США. «Проекти з підтримки малого та середнього бізнесу вже започатковані, інші ініціативи перебувають на фінальних стадіях переговорів», — повідомив Рей Вошберн. Він додав, що обсяг фінансування проектів з Енергоатомом становить не менш як 250 мільйонів доларів, а проектів вітрової енергетики — близько 400 мільйонів доларів. «США хочуть бачити Україну економічно сильною, розвинутою країною», — наголосив глава OPIC.
За інформацією департаменту інформації та комунікації з громадськістю секретаріату КМУ, за шість місяців поточного року товарообіг між Україною та США сягнув 2,5 мільярда доларів, а обсяг інвестицій за той самий період — 537 мільйонів доларів. Щодо діяльності Корпорації закордонних приватних інвестицій, то вона є федеральним агентством США, яке надає інвестиційні послуги підприємствам малого, середнього та великого американського бізнесу у 140 країнах світу, що розвиваються. OPIC почала здійснювати операційну діяльність у 1971 році та сьогодні існує як незалежне агентство у структурі виконавчої влади Федерального уряду. Обсяг операцій корпорації перевищив 150 мільярдів доларів. В Україні ОРІС працює з 1995 року. За цей час було реалізовано понад 20 проектів в таких галузях, як агробізнес, телекомунікації, готельний бізнес, роздрібна торгівля, утилізація озброєнь тощо.