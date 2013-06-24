Перша броньована автівка швидкої допомоги, придбана «Медичними закупівлями України» коштом, зібраним в межах ініціативи UNITED24 (вартістю 9 532 000 гривень), уже в Україні. Про це повідомляє Урядовий портал.

Загалом закуплено 13 таких «швидких». Вартість усіх становить 124 млн грн.

Автомобілі призначені для евакуації медиками поранених з лінії фронту до найближчого медзакладу. Кожна автівка броньована та відповідає балістичним стандартам НАТО, а саме: стандарту STANAG 4569 рівня II.

Серед особливостей транспорту – також «автовзуття», тобто шини. Одна з їх характеристик – вони можуть їхати спущеними: у разі втрати тиску завдяки спеціальній конструкції швидкість варіюється від 50 до 150 км (залежно від ваги машини та якості дороги). На практиці у нашій реальності це означає: якщо шина проб’ється осколком, «швидка» не стане посеред поля під обстрілами. Крім того, ці авто повнопривідні – можуть їздити польовими, розбитими війною дорогами.

До слова, броньовані «швидкі» спеціально виготовляли під замовлення в Канаді. Як тільки інші машини з партії будуть готові, їх транспортують до України.

«Сьогодні завдяки фандрейзинговій ініціативі Президента Володимира Зеленського UNITED24 Україна отримала перший броньований автомобіль швидкої медичної допомоги для евакуації поранених. Усього їх закуплено 13. Дякую кожному, хто підтримує нас в складний час повномасштабної війни. Ваші донати важливі. Вони, без перебільшення, рятують життя українців. Броньовані «швидкі» дозволять робити це ще ефективніше, евакуюючи поранених з найгарячіших точок фронту. Загалом кількість таких машин в світі дуже обмежена, тому їх довелося спеціально виготовляти під замовлення», – говорить Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, ще 15 автомобілів швидкої медичної допомоги, придбані коштом, зібраним в межах ініціативи UNITED24, поїхали в центри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Київської, Черкаської, Львівської, Волинської та Чернівецької областей.