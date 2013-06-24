Через підрив греблі Каховської ГЕС майже мільйон українців має перебої з водопостачанням, у деяких населених пунктах воду підвозять цистернами, питну доводиться купувати в пляшках. Нині цілодобово будують промисловий водогін з трьох ланок загальною протяжністю 150 кілометрів. Перша ланка забезпечить водою жителів Кривого Рогу та сусідніх громад.

Як розповів віцепрем’єр­міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков, будівництво водогону потребує великої кількості ресурсів та обладнання. Вже законтрактовано всіх українських виробників пластикових труб великого діаметра, а також заброньовано під проєкт усі доступні на сьогодні насосні станції великої потужності.

За його словами, виробництво обладнання такого рівня триває 7 — 12 місяців, ми не маємо стільки часу. Тож переконуємо світових виробників віддати нам обладнання позачергово.

Головний виклик — це дуже стислі строки реалізації. Завдання — запустити першу ланку вже наприкінці серпня. Команда Агентства відновлення робить усе можливе, щоб вкластись у цей термін.