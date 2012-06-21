Третейський суд у Гаазі постановив, що Російська Федерація має відшкодувати матеріальні збитки кільком українським компаніям, завдані окупантами через анексію Криму. Ідеться про 159 мільйонів доларів. Як зазначено в ухвалі суду, Росія відповідальна за порушення прав українських інвесторів, починаючи з 21 березня 2014 року, коли президент РФ Володимир Путін підписав указ про анексію Криму. Таке рішення, наголошує УНІАН, стало першим в історії, за яким Росію змушують виплатити компенсацію внаслідок саме анексії. Позов до Росії подавали 18 українських компаній, а також одна фізична особа.
Третейський суд підтвердив свою юрисдикцію у справах про майнові відносини в Криму влітку 2017 року. Росія рішення не визнала, після чого почала ігнорувати розгляд справи. У суді нагадують, що після проведення слухання по суті спору з 5 до 6 жовтня 2017 року склад арбітражу запросив сторони надати додаткові письмові пояснення. 11 грудня 2017 року позивачі представили свої пояснення разом, а Російська Федерація не надала жодних пояснень.