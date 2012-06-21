Керівництво більшості областей відповідально поставилося до підготовки початкових класів у 100 школах, що пілотуватимуть новий державний стандарт початкової освіти. Так прокоментувала ситуацію за два тижні до початку нового навчального року міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
«Хочу подякувати очільникам Волинської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Сумської, Тернопільської, Рівненської, Черкаської, Чернівецької та Одеської областей, котрі змогли стовідсотково виконати всі необхідні приготування до старту пілоту нового стандарту. Є області, які не так відповідально поставилися до цього питання. Я дуже прошу докласти максимум зусиль до вирішення всіх необхідних питань. Чотири школи з двома початковими класами в кожній — це не так багато, але на них покладено велику відповідальність. І ми мусимо їх підтримати», — конкретизувала Лілія Гриневич.
Обирали школи за кількома важливими критеріями — від наповнюваності класів до досвіду вчителя та готовності директора до змін. З наступного року за новим державним стандартом початкової освіти навчатимуться всі першокласники, що підуть до школи у 2018 році.
«До масштабного запровадження стандарту мають пройти перепідготовку понад 22 тисячі вчителів. Зараз триває доопрацювання модельного курсу для обраних педагогів, а також розроблення дистанційної складової їхнього навчання, — цитує слова урядовця прес-служба Міністерства освіти і науки. — Однак слід пам'ятати, що досить значна частина обов'язків з організації перепідготовки ляже на плечі інститутів післядипломної педагогічної освіти, які перебувають під керівництвом місцевих органів. Тож моє прохання — взяти під патронат такі заклади й реально допомогти їм».
Відділ новин «Урядового кур’єра»