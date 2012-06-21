Команда Смілянського дитячого будинку-інтернату виборола першість в групі В на міжнародному футбольному турнірі SENI CUP 2017. Змагання, в яких узяли участь представники 31 команди з 10 країн Європи, проходили в Польщі у місті Торунь.
Найважчою була гра не з потужними фізично німцями й не з господарями турніру поляками, а з російською командою. За словами хлопців, дався взнаки занадто жорсткий стиль їхньої гри і травма одного з ключових нападників нашої команди. Той матч завершився з рахунком 1:1. Проте більше голів наші хлопці за весь турнір не пропускали. Натомість забивали щедро: у ворота поляків у фінальному матчі вони відвантажили 6 сухих м’ячів.
За словами директора Смілянського дитячого будинку-інтернату Анатолія Богдана, це перша визначна перемога, до якої вихованці футбольної секції інтернату йшли 11 років. До цього вигравали саму «бронзу». Посприяло доукомплектування команди талановитими хлопцями — переселенцями із зони АТО.
— Враження найприємніші, хоч багато футболістів грали із травмами. Досягти результату допомогло завзяття, — розповів капітан команди Геннадій Мельников, який на Черкащині вже два роки. — Позаду місяці щоденних подвійних тренувань. Потім — відбір на державному рівні, де було багато сильних команд. Коли перемогли, ледь повірили в успіх.
Футболу хлопець навчався у школі донецького «Олімпіка». Прийшов туди за прикладом брата. Потім завдяки наполегливості вдалося спробувати свої сили і в системі третьої команди донецького «Шахтаря».
Цими днями юних футболістів та їхніх тренерів з перемогою вітали у стінах обласного Будинку рад. Перший заступник голови облдержадміністрації Віталій Коваль і директор департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Руслан Чикало вручили переможцям подарунки.