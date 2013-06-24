За перший місяць послуги з отримання послужної книжки моряка поштою до Адміністрації судноплавства звернулися понад 700 моряків, 500 з них вже отримали документи. Раніше для отримання документа, в який вносяться всі відомості про стаж роботи моряків, потрібно було звертатися до Адміністрації судноплавства лише особисто. Про це повідомляє Урядовий портал.

Тепер, щоб отримати послужну книжку моряка, достатньо направити пакет необхідних документів зручним поштовим оператором і сплатити 245,28 грн за бланк.

На розгляд заяви визначено 10 днів, після чого моряк отримує документ за адресою, яку вказує в гарантійному листі. Про всі етапи відпрацювання заявки Адміністрація судноплавства повідомляє кожного моряка електронними листами.

Послужні книжки моряка видаються за новим зразком, відповідно до наказу Мінінфраструктури від 23 червня 2023 року № 535. В послужних книжках моряка нового зразка міститься більша кількість сторінок, а також спрощено правила заповнення відомостей про стаж роботи на судні.

Це спільна робота Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури та Адміністрації судноплавства для спрощення отримання документів та цифровізації послуг для українських моряків.