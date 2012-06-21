У межах пілотного проекту Міністерства юстиції України «Шлюб за добу», до якого недавно долучилися Суми, на весільний рушник стали перші дві пари. Урочистості відбулися в концертній залі обласної філармонії під звуки величного органа з використанням елементів старовинного весільного обряду.
Молодята Владислав Павленко та Ірина Саско, Євген Єгоров та Вікторія Мотречко кажуть, що задоволені експрес-новинкою. Для першої пари це особливо важливо, бо Іра — громадянка Іспанії, тож усі весільні клопоти вдалося закінчити доволі швидко.З неповторною подією молодих привітали квітами та подарунками голова Сумської ОДА Микола Клочко, Сумський міський голова Олександр Лисенко, начальник Головного територіального управління юстиції у Сумській області Ірина Свистун, численні гості — учасники урочистого обряду.