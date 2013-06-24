Учора оголосили перші підсумки програми підтримки ветеранських бізнесів. Кошти на створення чи розвиток власного бізнесу отримають захисниці та захисники, які брали участь у російсько­українській війні, та їхні дружини чи чоловіки, повідомляє Мінекономіки.

Підсумки програми у просторі Veteran Hub оголосила перший віцепрем’єр­міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

«Гранти для ветеранів та ветеранок і другого з їх подружжя — це можливість підтримати наших воїнів. Вони боронять нас на передовій, наше ж завдання — допомогти їм адаптуватися до мирного життя, втілити мрію відкрити власну справу, підтримати їхніх рідних. Саме так і виникла ідея цієї грантової ініціативи», — сказала вона.

Перші гранти отримають загалом 19 людей: десятеро учасників бойових дій і дев’ятеро дружин військових. Вісьмом виплатять до 500 тисяч гривень фінансової допомоги, решті — до 250 тисяч. Загальна сума становитиме 6,8 мільйона гривень.

Щоб стати учасником чи учасницею грантової програми для ветеранів та другого з подружжя, слід подати заявку на порталі «Дія».