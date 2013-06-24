Кабінет Міністрів України затвердив перелік перших проектів, які отримають фінансування з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії російської федерації (Фонд ліквідації). На реалізацію проектів з Фонду ліквідації буде виділено 6,6 мільярда гривень. Відповідне розпорядження було ухвалене на засіданні Уряду в п’ятницю. Про це повідомляє Урядовий портал.

До переліку перших місцевих проектів відновлення, що фінансуватимуться за рахунок коштів Фонду ліквідації, увійшли 159 проектів у Житомирській, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській та Херсонській областях.

Серед затверджених проектів – будівництво (капремонт, реконструкція) та аварійно-відновлювальні роботи багатоквартирних будинків, медичних закладів, шкіл та дитячих садків, об’єктів комунальної інфраструктури, а також будівництво захисних споруд цивільного захисту тощо.

«На сьогодні Фонд ліквідації - це перший державний інструмент відновлення, в основі якого логіка цифрового управління. Так, наприклад, процес подачі проектів регіональною та місцевою владою здійснюється через галузеву систему на базі платформи DREAM. А вже сам відбір проєктів відбувається згідно з автоматизованою методологією пріоритезації, в основі якої - підхід Світового банку. Цей досвід, з максимальним залученням громад, буде в основі подальшого державного бачення організації процесу відновлення країни», – зазначила заступник Міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Азархіна.

Нагадаємо, 12 травня відбулося перше засідання Міжвідомчої робочої групи з розгляду узагальнених пропозицій заявників щодо виділення коштів Фонду ліквідації. Робоча група розглянула 377 пропозицій заявників, узагальнених Житомирською, Закарпатською, Запорізькою, Івано-Франківською, Київською, Львівською, Миколаївською, Одеською, Полтавською, Сумською, Тернопільською, Харківською, Херсонською, Черкаською, Чернігівською та Чернівецькою обласними військовими адміністраціями.

Загальна вартість проектів, поданих на розгляд, становила 17,9 млрд. гривень.

З урахуванням рекомендацій Міжвідомчої робочої групи, першочергово до фінансування затверджено проекти, які забезпечують первинні потреби громадян та створюють необхідні умови для відновлення нормальної життєдіяльності громад в областях, найбільш постраждалих від повномасштабного вторгнення рф.

Разом з тим, з переліку проектів було виключено ті, які, відповідно до зауважень (ДСНС), не відповідають вимогам щодо облаштування сховища цивільного захисту або протирадіаційного укриття. Таким чином було сформовано перший перелік проєктів, які отримують фінансування за рахунок коштів Фонду ліквідації.

Наступне засідання Міжвідомчої робочої групи з розгляду узагальнених пропозицій заявників щодо виділення коштів Фонду ліквідації заплановане на липень 2023 року.