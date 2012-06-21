Перші партії українських кавунів нового врожаю вже відправлено на експорт до Молдови.
Вже скоро очікуються поставки до Польщі та Прибалтики, але для цього потрібно, щоб знизилися ціни, повідомляє Zrada.today.
«Поки що наш кавун надто дорогий для ринку Польщі. Навіть при мінімальній закупівельній ціні в 3 грн/кг (€0,1) його собівартість на ринку в Варшаві становитиме не нижче 9-10 грн/кг (€0,3-0,34). Для порівняння: виробники з Марокко та Греції зараз на ринку «Броніше» у Варшаві пропонують кавун по €0,31-0,32»,— зазначив керівник експортного напрямку ОРСП «Шувар» Роман Мазурак.
У минулому сезоні вже в липні на зовнішні ринки було продано понад 5 тисяч тонн кавунів, а найбільший обсяг — 8,2 тисячі тонн було експортовано в серпні. Загальний експорт минулого сезону склав понад 21 тисячу тонн, з яких майже 70% було продано до країн ЄС.