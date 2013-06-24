Перші виплати та кредити за програмами державної підтримки під час надзвичайної ситуації в енергетиці вже нараховано. Продовжують діяти урядові програми для людей, які потребують допомоги під час морозів, для подальшої роботи підприємців та посилення енергонезалежності багатоквартирних будинків і домогосподарств. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко.

«Понад 30 000 людей отримали пакунки тепла в районах, де ситуація в морози була найскладнішою. Набори містять речі, які допомагають зігрітися, залишатися на зв’язку та заряджати медичні пристрої. Їх забезпечила Група Нафтогаз для людей з інвалідністю та самотніх пенсіонерів Києва і Київської області», — повідомила Юлія Свириденко.

До ініціативи долучилися інші великі державні компанії: Енергоатом, Укренерго, Укргідроенерго та «Ліси України». Вони вже забезпечують додаткові 70 тисяч пакунків тепла для громад у всій Україні, де ситуація з електро­ і теплопостачанням залишається складною.

«За тиждень понад 18 тисяч ФОПів 2—3 груп подали заявки на отримання 180,6 мільйона гривень. Із них 14,4 тисячі заявок держава вже профінансувала. Підприємці, які надають людям базові послуги, зможуть відремонтувати або купити генератор, пальне чи оплатити комунальні послуги», — зазначила очільниця уряду.

Видано перший пільговий кредит сумою 1,1 млн грн на генератори та інше енергообладнання в межах програми «Доступні кредити 5—7—9%».

На сьогодні до 18 банків надійшло 417 заявок від бізнесу на загальну суму 487 млн грн. Кредит надають на строк до трьох років на суму до 10 млн грн.

«Уже підписано 115 кредитних договорів на загальну суму 2,19 мільярда гривень для фінансування проєктів власної генерації — для бізнесу та ОСББ. Загалом бізнес подав 173 заявки на 6 мільярдів гривень на встановлення газотурбінних, газопоршневих, біогазових та інших генеруючих установок як системне рішення для енергостійкості», — зазначила Прем’єр­міністр.

Для підтримки домогосподарств працює програма «СвітлоДім», через яку надходять кошти для енергонезалежності будинків. Погоджено перші 19 заявок багатоквартирних будинків у Києві та Київській області на загальну суму 5,1 млн грн. Кошти перераховують заявникам упродовж двох днів після підтвердження.

Будинки зможуть придбати генератори, акумулятори, інвертори, блоки керування високовольтними батареями та сонячні панелі — для автономного забезпечення води, тепла, освітлення та роботи ліфтів під час відімкнень.

