«Згідно з оперативними даними, цього року заяви на всі кваліфікаційні рівні подали 511 146 вступників. Загалом зареєстровано 1 мільйон 729 тисяч заяв, і це співмірний обсяг, який корелюється з аналогічними цифрами торішньої кампанії», — такими словами міністр освіти і науки Лілія Гриневич розпочинала брифінг щодо перебігу вступної кампанії-2017. За її словами, у 2017 році вступники мали право подавати 9 заяв на 4 спеціальності.
Підсумки реєстрації заяв вступників, верифікація їхніх даних, алгоритм розподілу державного замовлення, можливість вступників переконатися у справедливості надання їм бюджетних місць і строки оприлюднення рейтингових списків разом з Лілією Гриневич озвучували перший заступник міністра освіти і науки Володимир Ковтунець, директор департаменту вищої освіти Олег Шаров, директор ДП «Інфоресурс» Оксана Бєлік.
Міністр пояснила, що серед заяв абітурієнтів немає тих, котрі реєструвалися на вступ до вищих навчальних закладів військового спрямування. Ці дані не оприлюднюють. За її відомостями, цьогоріч країна має на 20 тисяч менше потенційних вступників (дані ∂рунтуються на кількості осіб, які склали зовнішнє незалежне оцінювання).
Окремо зазначали, що виші майже завершили верифікацію всіх поданих документів. «Вступна кампанія на цьому етапі відбувається і рухається до логічного завершення. Ми розраховуємо своєчасно — до 12-ї години 1 серпня — оприлюднити перелік вступників, які отримають рекомендації на бюджетні місця за результатами адресного розміщення державного замовлення», — сказала Лілія Гриневич, додавши, що проблеми з реєстрацією абітурієнтів в електронних кабінетах виникали в перший тиждень вступної кампанії з об’єктивних причин. До списку перепон увійшли: розбіжності персональних даних в електронних кабінетах, пропуски апострофів, чергування літер, подання назв населених пунктів, які вже перейменовано в межах декомунізації.
Найголовніше — дотримання прав всіх вступників. Абітурієнти, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 12-ї години 5 серпня. Зарахування таких вступників проводиться не пізніше 12-ї години 7 серпня. Переведення на вакантні місця на основі повної загальної середньої освіти має відбутися до 18 серпня. А зарахування вступників за кошти фізичних і юридичних осіб — не пізніше 30 вересня.
Для організації прийому на навчання працюють освітні центри «Крим Україна» на базі 35 вищих навчальних закладів. «Ми розподілили місця державного цільового замовлення для таких вступників. Усі показники і перебіг вступної кампанії в нормі. Ми очікуємо 1 серпня 2017 року», — резюмувала Ліля Гриневич.
На ранок п’ятниці МОН залишилося верифікувати 0,2% заяв вступників. У цифровому еквіваленті це тисяча заяв. Обіцяють завершити роботу за добу. Згодом потрібно буде верифікувати всі конкурсні пропозиції вищих навчальних закладів, щоб їх можна було завантажити в алгоритм адресного розміщення державного замовлення. У 2017-му його використовують утретє.
Катерина ЦАРЬОВА
для «Урядового кур’єра»