Гарнізонний храм відкрився за ініціативи та активного сприяння командувача Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенанта Сергій Наєв та благословення і дійової допомоги Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Єпіфанія. Про це повідомили в пресслужбі Командування Об’єднаних Сил ЗС України.

Урочисте відкриття Гарнізонного храму святого Миколая Чудотворця у Києві відбулося з нагоди свята Покрови Пресвятої Богородиці, Дня захисників та захисниць України, Дня українського козацтва. У храмі вперше пройшла Божественна літургія.

Літургію очолив архієрей Православної церкви України, голова Синодального управління військового духовенства, митрополит Іоан (Яременко). До молитви долучились командувач Об'єднаних Сил ЗС України генерал-лейтенант Сергій Наєв, військовослужбовці, які боронять північні кордони нашої держави, жителі та гості столиці.

- Багато років тому наші пращури також боролися за свободу та незалежність України. Дуже символічно є те, що зараз також відбувається ця боротьба за прагнення жити на своїй Богом даній землі. Той народ, у жилах якого тече прагнення до волі, ніколи не можливо поневолити, - наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Командувач додав, що українці завжди шанували та будуть продовжувати шанувати своїх захисників, і захисниць.

- Ми повинні усвідомити, що тільки разом і спільними зусиллями зможемо здобути перемогу над ворогом, - підкреслив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Під час богослужіння лунали молитовні прохання за захисників України, за український народ, за скоріше звільнення країни від нашестя чужинців. Також митрополит Іоан поблагословив присутніх та помолився за усіх, хто постраждав внаслідок російської агресії.

- Щоденно ми підносимо молитви за успіх справ наших військових, за наближення перемоги над кремлівською тиранією та за тривалий справедливий мир. Ми просимо допомоги для наших новітніх героїв, просимо зцілення для поранених, визволення з неволі полонених. Ми з вічною вдячністю вшановуємо тих, хто віддав життя за Україну, - зауважив митрополит Іоан.

На завершення Божественної літургії, командувач Об'єднаних Сил ЗС України висловив слова подяки Високопреосвященному митрополиту Іоану та присутнім священнослужителям, відзначивши відомчими відзнаками.

Крім цього, генерал-лейтенант Сергій Наєв передав освячений список однієї із чудотворних ікон Покрови Богородиці бійцям окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького.