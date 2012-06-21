«Немає у світі більш людиноненависницької ідеології, ніж рашизм, — задовго до агресії Росії проти України застерігав лідер чеченського народу Джохар Дудаєв. — Вона страшніша за фашизм, расизм, нацизм, разом узяті. Якщо існує держава-терорист, то це Росія».
У час, коли буцімто «неупізнані бойові літаки» зрівнювали із землею житлові квартали Грозного разом з мирними людьми, а політики на Заході вдавали, що нічого неординарного не відбувається, перший президент Чечні ставив далеко не риторичне запитання: «Що сказав би світ, якби британський уряд розбомбив Белфаст або іспанський — Більбао під маркою придушення ІРА чи ЕТА?»
На відміну від декого з наших землячків, які хочуть припинити збройне протистояння з Росією за будь-яку ціну, Дудаєв був категорично проти капітуляції, бо вірив, що «ця війна перейде на територію Росії — хоче цього Росія чи ні». Він мав рацію, бо в путінській імперії триває жорстоке придушення найменших проявів демократії. І що успішнішою буде ця війна проти власного народу, то страшнішою стане розплата за перемогу в ній. Це колись уже відчули одурманені Гітлером німці.