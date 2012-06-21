Депутати Канівської міської ради навіть із третьої спроби на сесії не підтримали проект рішення стосовно створення Канівської об’єднаної територіальної громади.
Голосуванню передувало тривале обговорення. Прихильники об’єднання громад наполегливо переконували в необхідності такого кроку, адже він дасть змогу успішніше вирішувати багато наболілих питань, зокрема й земельних. Проте такі аргументи розбивалися об залізобетон: мовляв, школи й амбулаторії закривають, села вимирають, українці виїжджають за кордон.
Приміром, депутат Василь Зубко бідкався: навколишні села, з громадами яких пропонують об’єднатися, виставляють вимоги відремонтувати дороги, забезпечити функціонування шкіл та амбулаторій, налагодити освітлення. «Скільки на це потрібно коштів? Нам не вистачить на ці потреби навіть спільного бюджету. І як подивляться на це наші виборці? І хто відповідатиме за це бездумне рішення?»
Депутат Олег Калніболоцький зазначив, що у новостворених громад виникає дуже багато проблем. Для прикладу, у Степанцях, за його словами, нині чимало питань, пов’язаних зі створенням медичного закладу, функціонуванням поліції. «Розламавши те, що й так працює, повертаємося назад, і виникає потреба створення нової інфраструктури. Я за об’єднання, але воно має бути економічно обґрунтоване», — зауважив депутат Олександр Куценко.
«Приймаючи рішення про об’єднання, — наголосив депутат Євген Маланчев, — ніхто не може спрогнозувати наслідки. Хто дасть гарантію, що буде краще? Тому думаю, доречно вивчати досвід інших громад і тоді вже робити висновки».
Під час голосування 17 депутатів підтримали рішення про створення об’єднаної територіальної громади, а 14 утрималися від такого кроку.
Проте об’єднавчі процеси в області тривають. Ще шість звернень про призначення перших виборів в об’єднаних територіальних громадах недавно спрямували до ЦВК. Нині вже створено 10 об’єднаних громад. У деяких районах працюють робочі групи, які роз’яснюють членам громад переваги спільного розв’язання проблем. Однак ще залишаються, за словами голови облдержадміністрації Юрія Ткаченка, сірі зони, тобто райони, де в об’єднавчих процесах немає прогресу. Приміром, у Жашківському, Звенигородському, Лисянському, Маньківському. Керівник зауважив, що у разі гальмування об’єднання громад керівниками реакція буде жорсткою. Навпаки, активу слід допомагати, забезпечувати вільний доступ громад до інструментів розвитку.
А місяць тому в чотирьох об’єднаних громадах на Черкащині — Степанецькій, Селищенській, Ротмістрівській сільських і Шполянській міській — відбулися вибори. Громади вчаться працювати в нових умовах по-новому.