Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
Після трьох годин снігопаду у Сєвєродонецьку на вулицях і тротуарах на очищенні від снігу працювали 13 одиниць спеціальної техніки. Лише протягом доби розчищено від снігу 157 кілометрів доріг, на проїжджу частину внесено 12 тонн посипочного матеріалу.
«Дорожники при потребі, оперативно реагуватимуть для забезпечення проїзду автодорогами міста. Заготовлено 1,4 тисяч тонн протиожиледних матеріалів, підготовлено відповідну техніку для очищення автомобільних доріг», – підкреслив перший заступник міського голови Сєвєродонецька Олег Кузьмінов.