Із 1 серпня ПАТ «Укрзалізниця» планує відправити в перший рейс поїзд Львів — Краків. Про це заявив голова правління товариства Войцех Балчун під час прес-конференції у Львові, повідомляє прес-служба УЗ.
«Працюємо над запровадженням залізничного сполучення з Краковом. Можливо, приймемо пропозицію польських колег та реалізуємо проект за допомогою системи розсувних візків SUW-2000. Наразі вивчаємо варіанти», — зазначив пан Балчун.
За його словами, українські залізничники активно працюють над покращенням міжнародного сполучення із сусідніми країнами.
«Безвіз відкриває перед нами нові перспективи, і Укрзалізниця має намір активно освоювати ринок міжнародних залізничних перевезень. Після Кракова плануємо зв’язати поїздом Чернівці з Румунією та інші проекти», — сказав голова УЗ.