Перший сертифікат про походження деревини в Україні оформлено онлайн через ЕкоСистему. Ще чотири пакети документів вже подано підприємствами в електронному вигляді для отримання сертифікатів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Це стало можливим завдяки розробленому Міндовкілля сервісу на ЕкоСистемі, а також схваленому у травні рішенню Уряду про проведення відповідного експериментального проекту в Україні.

Замінити паперові сертифікати на електронні – таке рішення прийнято, щоб спростити процедуру для чесного бізнесу та водночас унеможливити маніпуляції з боку “чорних лісорубів”, прокоментував Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

Раніше, щоб підтвердити легальність деревини, яку вивозять з України, підприємства фізично збирали документи та подавали їх на оформлення, а потім забирали сертифікат в паперовому вигляді. Наразі це можна зробити онлайн. Оформлений таким чином документ автоматично потрапляє у електронний реєстр, який легко перевірити на митниці.

Це унеможливлює випадки підробки сертифікатів. Варто згадати лише нещодавній випадок на Житомирщині, коли, за оцінками правоохоронців, за підробленими документами за кордон продано деревини на майже на 4 млн гривень.

«Цифровізація у лісовому секторі є тим єдиним ефективним інструментом, який дозволить запобігти незаконним вирубкам лісів та непрозорості ринку деревини, а ще усунути корупційні ризики. Жоден кубометр лісу не повинен «сховатися» десь за підробленими документами. Тому ми створюємо сервіси, які дадуть можливість повністю простежити обіг деревини від місця заготівлі до її реалізації на експорт», – наголосив Руслан Стрілець.

Нагадаємо, ще у травні поточного року Кабінет Міністрів України прийняв рішення про реалізацію в Україні експериментального проекту щодо видачі лісорубного квитка та сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів в електронній формі.

Строк дії проекту визначили до 1 червня 2025 року. Далі, оцінивши його ефективність, буде прийнято рішення щодо подальших практичних дій.

До грудня поточного року подання документів на експорт деревини здійснювалося лише за наявності паперового сертифіката. Із січня 2023 року в Україні було видано понад 72 000 сертифікатів.