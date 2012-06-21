Синоптики з Укргідрометцентру попереджають, що вже в другій половині жовтня, ймовірно, випаде перший сніг.
«Погода в другій половині жовтня може ускладнити роботу окремих галузей господарства через посилення поривів вітру, рясні опади і локальні дощові паводки. В окремі дні не унеможливлюємо й короткочасні зимові явища, наприклад, випадання першого снігу, утворення ожеледі або налипання мокрого снігу», — йдеться в повідомленні.
Крім того, протягом жовтня очікуються різкі перепади температури, посилення вітру, дощі та заморозки. Середня місячна температура очікується в межах +7...+ 12 градусів тепла.