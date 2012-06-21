На аукціоні Bonhams продали модель першого супутника Землі «Супутник-1». Як повідомляється на сайті торгів, підсумкова ціна лота склала 847,5 тисяч доларів.
Продавцем супутника з радіопередавачем в робочому стані виступив приватний колекціонер, австрієць Хайнц Міллер. У комплекті з артефактом продався радіоприймач Tesla Maj 620A. Ця тестова модель було створено для перевірки електромагнітної сумісності та електромагнітних перешкод.
ДОВІДКА «УК»
Супутник з серійним номером 0K6-1 / 002/1957 – це полірована алюмінієва сферу з чотирма антенами вагою приблизно
Вважається, що саме запуск «Супутника-1» 4 жовтня 1957 року поклав початок космічній гонці. США прискорили темпи космічних розробок, але з другим супутником все одно раніше встиг СРСР 3 листопада 1957 року в космос на «Супутнику-2» полетіло перша жива істота: собака Лайка. Перший супутник США піднявся на орбіту тільки в лютому 1958 року, через місяць після того, як «Супутник-1» зійшов з орбіти і згорів в атмосфері