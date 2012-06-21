Можете уявити собі смартфон, в якому будь-які компоненти можна міняти, немов комплектуючі в системному блоці комп'ютера? Нідерландська компанія Fairphone вперше втілила цю концепцію в життя, повідомляє Популярная Механика.
Ідея справді чудова: вам не доведеться купувати новий смартфон, якщо, скажімо, його камера вже застаріла або обсягу вбудованої пам’яті не вистачає, а розширити її неможливо — як на iPhone. Замість того щоб витрачати час на вибір і придбання нового гаджета й продаж старого, а також усіх пов'язаних з цим грошових втрат, ви просто купуєте новий, більш просунутий модуль камери, і без зусиль самостійно встановлюєте його в смартфон.
Мрія? Вже ні! Нідерландський модульний смартфон Fairphone 2 — єдиний серійний апарат, який можна легко і просто апгрейдити на свій смак (і колір). Голландці вже презентували змінну камеру для смартфона, якою можна замінити стандартний 8-мегапіксельний модуль. Роздільність камери в новому модулі становить 12 мегапікселів, а світлодіодний спалах тепер подвійний. У новому модулі фронтальної камери роздільність збільшено з двох до п’яти мегапікселів.
Модулі можна придбати й окремо, й разом. Для їх заміни потрібно лише зняти задню кришку, витягти акумулятор, від'єднати старий модуль і встановити новий. Концепцію модульного смартфона намагається реалізувати й Google зі своїм проектом Ara, але Fairphone 2 вже можна придбати. Модуль задньої камери коштує 45 євро, фронтальної — 30 євро. Втім, вигідніше придбати обидві камери — обидва модулі коштують 70 євро.