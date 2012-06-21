Їх було восьмеро урядовців і Генеральний секретар. На щастя, не ЦК партії, а Генерального секретаріату Центральної Ради. Нині їхні великі портрети прикрашають хол Кабінету Міністрів. Через століття вони нагадують сучасникам про Українську революцію 1917 року, початок реального становлення нашої державності та її швидкий відхід з геополітичної мапи через… Історія всім вказала на їхні місця, здобутки, прорахунки, поразки.
Фотовиставка «Перший уряд України. 100 років» змушує нас згадати тих, чиїми зусиллями маємо омріяну віками державність. Володимир Винниченко, Христофор Баранівський, Симон Петлюра, Валентин Садовський, Іван Стешенко, Сергій Єфремов, Борис Мартос, Микола Стасюк, Павло Христюк закликають нащадків і послідовників не повторювати помилок минулого на сучасному шляху обстоювання загальноєвропейських цінностей.
А в тому, що й через сто років людиноцентричні ідеали Центральної Ради слугують дороговказом і сучасному уряду, запевнив на відкритті експозиції державний секретар Кабінету Міністрів Володимир Бондаренко (на фото ліворуч).