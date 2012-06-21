На Дніпропетровщині відкрили внутрішню експозицію першого в Україні Музею АТО. Масштабна виставка займає майже 600 квадратних метрів. Улюблені речі Героїв, фотографії, ордени, форма, зброя та мультимедійний зал, який створює «ефект присутності». Близько двох тисяч експонатів виставки розповідають історії простих мешканців області, які першими кинулися на захист Батьківщини та стали справжніми Героями. Відвідати музей можуть всі бажаючі.
«Мешканці Дніпропетровщини одними з перших об’єдналися та почали відстоювати незалежність Батьківщини. Хтось пішов добровольцем на передову, хтось став волонтером, хтось залишив рідний медзаклад та поїхав лікувати бійців на фронт. Подвигу кожного жителя області присвячена внутрішня експозиція Музею АТО. Виставка зберігає історію перемог та біль втрати. Вона — про кожного з нас», — зазначив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.
Внутрішня експозиція, яка називається «Громадянський подвиг жителів Дніпропетровщини», займає майже 600 квадратних метрів та налічує майже 2 тисячі експонатів. Вона розмістилася у трьох залах. У першій — речі мешканців області, які зробили свій внесок в захист України. Тут інструменти медиків, одяг капеланів, шеврони добровольців, афіші волонтерських акцій, фото військових кореспондентів, дитячі малюнки.
У другій залі — фотографії півтисячі загиблих Героїв. А ще — дорогі їх серцю речі: улюблені шахи, книга, ікона, лист від матері, мобільний телефон зі слідом від вибуху. Ця «Зала пам’яті» присвячена всім, хто віддав життя за Україну.
«Я передала до музею бронежилет та іменну, пробиту ворожою кулею каску мого чоловіка. Ці речі дорогі мені, проте віддавала, не шкодуючи. Люди мають бачити, якою ціною дістається мир у нашому домі. Приходитиму до музею разом із сином. Він знає, що його батько — Герой», — поділилася дружина загиблого бійця АТО Світлана Губа.
Сильні емоції чекають на відвідувачів у мультимедійній залі, створеній за зразком сучасних європейських музеїв. Тут показують панорамні документальні фільми про війну на Сході. Зображення транслюють одразу на чотирьох стінах, переносячи в епіцентр подій.
«У цій експозиції не забули нікого — ні бійців, ні волонтерів, ні лікарів. Так і має бути. Українці повинні бачити, що воювали такі ж прості люди, як вони: з відкритим серцем та добрими очима. Вони виконували завдання не тому, що люблять війну та жорстокість. А тому, що це їхній обов'язок — захищати Батьківщину», — поділився враженнями командир танкового батальйону, Герой України Євген Межевікін.
Внутрішня експозиція Музею АТО знаходиться в Діорамі історичного музею ім. Яворницького. Адреса: м. Дніпро, пр. Д.Яворницького, 16.
Вуличну експозицію першого в Україні Музею АТО відкрили навесні 2016-го. Вона називається «Шляхами Донбасу». В центрі виставки — військова техніка: БТР, медична «таблетка», міномет, зенітна установка, військовий джип, башта танку, згоріла машина. Загалом — близько 400 експонатів.