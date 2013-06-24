Міністр оборони Михайло Федоров провів першу розмову з новопризначеним міністром оборони Великої Британії Деном Джарвісом. Під час розмови сторони обговорили подальше зміцнення оборонної співпраці між Україною та Великою Британією, пріоритетні потреби Сил оборони та перспективи розширення спільних ініціатив.

Михайло Федоров привітав Дена Джарвіса з призначенням на посаду та наголосив на важливості стратегічного партнерства між Україною та Великою Британією. Окремо міністр оборони подякував британській стороні за рішучі кроки у протидії тіньовому флоту росії. Велика Британія затримала танкер, який використовували для обходу санкцій та фінансування війни, і ми розраховуємо на продовження боротьби з російським флотом.

Сторони обговорили наступні кроки міжнародної підтримки України, зокрема можливість спрямування доходів від заморожених російських активів на потреби української оборони.

Також було розглянуто актуальні потреби України в радарах та засобах протиповітряної оборони. Українська сторона розраховує на подальшу підтримку Великої Британії у зміцненні спроможностей ППО. Михайло Федоров наголосив на готовності ділитися унікальним досвідом, здобутим під час повномасштабної війни, зокрема в галузях безпілотних технологій та підтримки оборонних стартапів.

Окрему увагу партнери приділили підтримці проєкту постачання літаків Gripen та ракет Meteor, які можуть посилити можливості у протидії російській авіації та носіям керованих авіаційних бомб.

Під час розмови Михайло Федоров зауважив, що Україна зберігає ініціативу на полі бою та має можливість посилити тиск на росію в найближчі шість — дев’ять місяців — за умови якісної підтримки від партнерів. Сторони домовилися продовжити координацію щодо питань оборонної співпраці та обговорити їх під час зустрічі на засіданні у форматі «Рамштайн», повідомляє Міноборони.