У Національному заповіднику «Софія Київська» представили понад сотню безцінних шедеврів петриківського розпису із власних фондів, зібраних під час етнографічних експедицій першої половини ХХ століття.
Це акварелі та малюнки олівцем настінних розписів, якими зазвичай прикрашали хати, печі та сараї. Так звані петриківські мальовки використовували для оздоблення будинків у селах тодішньої Катеринославщини. Їхні ескізи зроблено під час експедиції, організованої істориком та етнографом Дмитром Яворницьким. Також були представлені оригінали мальовки, які, ймовірно, належать легендарним народним майстриням Надії Білокінь, Тетяні Паті та іншим художникам-примітивістам.Більшість ескізів розписаних хат датовано першою половиною ХХ століття. Зроблено їх до 1937 року, вони, вірогідно, належать Є. Евенбах — художниці, завдяки якій світ дізнався про унікальне мистецтво Придніпров’я.Альбом малюнків стане відкриттям для спеціалістів і любителів народної культури. На звороті більшості малюнків олівцем зазначено прізвище видатної художниці. Якщо раніше вважали, що під час експедицій художниця зробила майже 30 акварельних копій, то тепер може з’ясуватися, що їх було значно більше. «Настінні розписи Дніпропетровської області 1911—1935 років» — так названо три книги обліку з фондів Національного заповідника «Софія Київська», в яких зберігаються антикварні акварелі. На малюнках — окремі фрагменти настінного розпису, зокрема ті, які прикрашали стіни над дверима чи дзеркалом. Мальовки, виконані у традиційній техніці з використанням класичних кольорів — червоного, зеленого, жовтого, безцінні, адже оригіналів давнього мистецтва майже не збереглося.
Під час презентації можна було переглянути архівні малюнки, а також стати свідком, як відома петриківська художниця Галина Назаренко зробила останні мазки в композиції, яку вона намалювала на стіні виставкової галереї «Хлібня». Майстриня з ученицями над нею працювала майже тиждень, і ось за петриківською традицією на стіні виникло життя.
Віце-президент Асоціації майстрів народного мистецтва Ніна Бурневич розповідає: «Дуже символічно, що напередодні того, як музейники вирішили вперше представити роботи з колекції заповідника, найвідоміша майстриня петриківського розпису Галина Назаренко заквітчала стіни «Хлібні», галереї на території Національного заповідника «Софія Київська».
Відтепер при вході в будівлю відвідувачів зустрічає дерево життя в зелених кольорах із чарівними птахами. Петриківський розпис як об’єкт нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО становить значний інтерес. Працівники заповідника докладають максимум зусиль, щоб про перлини української культури знав увесь світ.