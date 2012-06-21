«Закон про деокупацію, закон про повернення українського суверенітету на Донбас приводить правове поле у відповідність із реальним станом справ. Території законодавчо проголошуються тимчасово окупованими російськими окупаційними військами. Росію Україна кваліфікує як країну-агресора. А за собою ми фіксуємо право на самооборону відповідно до статті 51 Статуту Організації Об’єднаних Націй», — заявив Президент Петро Порошенко у зверненні з приводу ухвалення відповідних рішень Верховною Радою.

Вони ще більше зміцнюють правову базу для застосування ЗСУ, розширюють їхні спроможності в регіоні, що посилює аргументи на користь надання Україні оборонної зброї. Водночас закон, хоча і регламентує докладно військовий аспект нашої боротьби, ключовим проголошує мирний, політико-дипломатичний шлях.

«Він дає чіткий сигнал всім нашим співвітчизникам на окупованих Росією територіях: Україна повернеться до вас, а ви — до України. Бо ми — єдина, соборна і неподільна країна», — переконує Петро Порошенко, сподіваючись, що його почує більшість громадян, які перебувають під окупацією.

Закон посилить нашу позицію у боротьбі за звільнення заручників і в питанні щодо можливого розміщення миротворців ООН на Донбасі. Росія як країна-агресор не матиме жодного права на участь у цій місії, яку має бути дислоковано на всій окупованій території, включно з тимчасово непідконтрольною нам ділянкою українсько-російського кордону.

Схвалення закону про особливості місцевого самоврядування в окремих районах три роки тому також супроводжувалось різними оцінками з боку політиків. «Якими жахіттями тільки не лякали, коли його вперше ухвалювали. Тоді, до речі, за нього голосували й ті політичні сили, які вчора й сьогодні виступали проти. Та жоден, наголошую, жоден негативний прогноз за ці три роки не справдився, — вказав глава держави. — І тоді, і тепер можливість виконання закону жорстко обумовлена низкою вимог до Росії як агресора та окупанта та до її маріонеткових режимів. Насамперед — вимогою про виведення російських військ, незаконних збройних формувань, виведення військової техніки з території України і нормою про відповідність політичних процесів стандартам ОБСЄ».

Натомість репутація України як держави, що відповідально ставиться до мінських домовленостей, сприяє постійному продовженню санкцій проти Росії — країни-порушниці угод. І вони таки діють. Це також дало змогу Україні виграти час для зміцнення армії, зокрема перейти від часткової мобілізації до контрактного принципу її формування.

Петро Порошенко наголосив, що питання суверенітету, територіальної цілісності, обороноздатності мають об’єднувати всі політичні сили, відсувати на задній план вузькопартійні інтереси. «В голові просто не вкладається те, що ми бачили у Верховній Раді. Колишні партнери по демократичній коаліції, люди, які називають себе патріотами і навіть українськими націоналістами, зривали голосування… І за що? За те, щоб законом визнати Росію агресором, а її війська — окупантами», — дивувався Президент.

Глава держави зауважив, що днями пережив дуже сильну емоцію, якої просто не можна забути. «Я спілкувався з нашими воїнами. І от один із них дає мені слухавку, каже: «Пане Президенте, тут моя мама, вона дзвонить з окупованої території, хоче з вами поговорити». «Дорогие наши, родные, — чую схвильований, тремтячий голос. — Вы же нас не оставите, правда? Мы просим, возвращайтесь скорее и верните нас в Украину», — розповів глава держави.

У відповідь він щиро подякував жінці за сина і запевнив її, що Україна поверне Донбас: «Але чи вселяють таку ж впевненість у людей ті наші політикани, які, прикриваючись ура-патріотичними словесами, насправді нав’язують країні курс на відмову від окупованих територій? Курс на зречення від мільйонів власних співвітчизників».

Такі дії провокують напругу у відносинах з ключовими союзниками, створюючи загрозу, що ми з вами залишимося з агресором сам на сам, без підтримки світової спільноти.

«Як на заклик «хто не скаче», так підстрибують вище всіх. А як до голосування за очевидний український інтерес — неначе щось пороблено. А в декого взагалі з-під вишиванок визирають косоворотки, а на головах стирчать кокошники», — емоційно додав глава держави.

Щоправда, відповідальних депутатів виявилося більше, і вони забезпечили два надзвичайно важливих голосування, які захищають національні інтереси України і життя громадян.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»