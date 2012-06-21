Серед майже 100 тисяч паломників на Загальноукраїнській прощі в Зарваниці на Тернопіллі був і глава нашої держави

У Марійському духовному центрі в Зарваниці на Тернопільщині два дні відбувалася Загальноукраїнська проща. Її присвятили 1030-літтю Хрещення Руси-України та молитві за мир в Україні. Майже сто тисяч паломників прийшли-приїхали сюди помолитися.

Уже минулої п’ятниці після Архиєрейської Божественної Літургії в Катедральному соборі Непорочного Зачаття Пресвятої Богородиці в Тернополі з обласного центру до Зарваниці (а це понад 60 кілометрів) вирушила майже півторитисячна піша колона прочан. Разом з її учасниками йшли також священики, волонтери. Вірні навіть під час такого заходу мали можливість поспілкуватися на духовні теми, посповідатися.

У суботу в Зарваниці зійшлися паломники не лише з усієї Тернопільщини, а й з різних куточків нашої країни. Приїхали також прочани з європейських держав, США, Канади, Аргентини, Австралії. Цього дня Глава та Батько Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав Шевчук зустрівся з молоддю. Увечері відбувся велелюдний похід зі свічками від парафіяльної церкви до Чудотворного місця. Це вражаюче видовище: у руках тисяч вірних палахкотіли вогні свічок, а серця були сповнені віри, любові, милосердя. Біля каплиці Матері Божої відбулося Богослужіння, яке провів Предстоятель УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук. Під час проповіді він, зокрема, наголосив, що нині прочани моляться за всіх політв’язнів, які не здаються й продовжують боротися там, у неволі. Моляться також за мільйони синів і доньок, які змушені виїжджати за кордон, щоб прогодувати власні родини. Моляться за Донбас. За наших воїнів-героїв та за те, щоб настав мир в Україні.

У неділю вранці владики й священики походом рушили від собору до подіуму на Чудотворному місці. Теплими словами й запашними короваями діти зустріли Главу УГКЦ Блаженнішого Святослава Шевчука, а також поважних гостей – кардинала Гвалтьєро Бассетті, голову Єпископської конференції Італії, та Клаудіо Гуджеротті, Апостольського Нунція в Україні. Відтак розпочалася Архиєрейська Божественна Літургія. Під час Богослужіння Предстоятель УГКЦ привітав особливого прочанина – Президента України Петра Порошенка. Очільник нашої держави молився разом з усіма паломниками, незважаючи на рясний та тривалий дощ.

Після відправи у своїй проповіді Предстоятель УГКЦ Блаженніший Святослав Шевчук, зокрема, підкреслив, що в найтяжчі часи випробувань наші діди й прадіди не втратили скарб віри. І тому наша Церква упродовж тих 1030 років не тільки була захисницею, душею українського народу, не тільки була державницькою Церквою, але й Церквою державотворчою. Наголосив, що найбільший скарб, який ми отримали від князя Володимира, є запорукою нашої перемоги, запорукою того, що Україна була, є і буде. Але лише тоді, коли залишиться християнською.

Президент України Петро Порошенко, привітавши прочан з 1030-літтям Хрещення Руси-України, запевнив греко-католиків у тому, що всі церкви в Україні матимуть рівні права. Також зазначив, що УГКЦ забезпечила постійну комунікацію із західноєвропейською християнською спільнотою. Вона вже багато століть опікується українською паствою. Українська греко-католицька церква весь період свого служіння, заплативши кров’ю святих мучеників, непохитно відстоює віру Христову та українську державність. Очільник держави віддав належну шану кардиналу Любомирові Гузару: «Ми всі пам’ятаємо його великим моральним авторитетом і вчителем». Окрему подяку висловив усім за велику волонтерську роботу, за допомогу, яку надають Збройним силам України. Подякував і українським військовим, і капеланам, матерям загиблих воїнів, які також прийшли на прощу, аби разом з усіма помолитися. «Хочу підтримати людей, які залишилися на окупованих територіях, переселенців», – зазначив Петро Порошенко.

На думку глави держави, Зарваниця – одне з найвідоміших святих місць в Європі, у світі, яке в братолюбному дусі християнської єдності відкрите для вірних інших Церков. «Мені розповіли, що днями, на свято Івана Хрестителя, тут молилися православні Тернопільщини. А на Успіння прибудуть православні паломники з Івано-Франківщини. І я, православний українець, почуваюся тут, серед вас, надзвичайно затишно. Чому? Бо ми з вами молимося за мир. Ми з вами молимося за Україну. І я впевнений та переконаний – Господь почує нашу молитву», – запевнив Президент України.

Петро Олексійович також зазначив, що з перших же днів президентства поставив за мету «домогтися від Константинопольської матері-церкви надання автокефалії Українській помісній православній єдиній церкві. Відтоді ця тема перебуває не просто в полі зору, а в центрі уваги. Автокефалія не є клопіт лише українських православних, це є питання нашої української незалежності, це один із стовпів Української держави, української нації, української національної безпеки та, врешті-решт, усієї світової геополітики».

Одразу ж після свого виступу Президент Петро Порошенко подарував Блаженнішому Святославові євхаристійний набір. Предстоятель УГКЦ подякував главі держави за спільну молитву й вручив йому на згадку копію Чудотворної ікони Божої Матері Зарваницької. «Вона є свідок неподіленої Київської Церкви», – зауважив Блаженніший Святослав.

На завершення відправи всі прочани спільно помолилися за успішні вибори 2019 року та виконали духовний гімн «Боже великий, єдиний».

Прощу ж завершили молебнем за душі Героїв Небесної Сотні та загиблих оборонців української землі на сході країни. Поминальна відправа відбулася в Зарваниці біля каплиці Св. Юрія Побідоносця. Президент України Петро Порошенко з лампадкою в руках молився разом з матерями та рідними полеглих. У центрі каплиці постав своєрідний п’єдестал з теребовлянського каменя-пісковика, в який вмонтували монітор, де в інтерактивному форматі під час набору літер відображаються імена та прізвища загиблих на східному фронті українських воїнів, коротка біографічна довідка про них. Цю споруду, яку почали зводити кілька років тому, називають ще пантеоном, пам’ятником на честь Героїв Небесної Сотні та воїнів, які полягли в зоні проведення бойових дій на Донбасі.

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