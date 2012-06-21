Цієї неділі КНДР провела найпотужніше у своїй історії ядерне випробування, оголосивши про успішне застосування водневої бомби. А Міністерство оборони Південної Кореї застерігає, що Пхеньян готується провести нові випробування міжконтинентальної балістичної ракети.
Дії КНДР зумовили різку критику світової спільноти. У Раді Безпеки ООН скликають екстрене засідання, а в ЄС заявили, що можуть зробити жорсткішими санкції проти Пхеньяна. «ЄС готовий посилити політику санкцій і пропонує Північній Кореї невідкладно відновити діалог щодо ядерних програм», — заявив Голова Європейської Ради Дональд Туск, наголосивши, що в конфлікті, який провокує Пхеньян, «ставки стають надто високими». Він озвучив вимогу до північнокорейського керівництва відмовитися від ядерної і ракетної програм, а також припинити створення зброї масового знищення.
Глава МЗС України Павло Клімкін також висловився з приводу ядерних амбіцій КНДР. «Рішуче засуджую ядерне випробування Північної Кореї. Зупинити це божевілля надзвичайно важливо для України, яка відмовилася від третього за величиною ядерного арсеналу», — написав очільник зовнішньополітичного відомства у своєму Twitter.
Тим часом Сполучені Штати, які є союзником Південної Кореї, заявили, що готові дати рішучу відсіч у разі ядерної атаки Пхеньяна. «Будь-яку загрозу США або нашим союзникам ми зустрінемо масованою військовою відповіддю, яка буде ефективною і приголомшливою», — заявив американський міністр оборони Джеймс Меттіс. Він зазначив, що Вашингтон не прагне повного знищення КНДР, хоча має для цього багато можливостей.
Ядерні погрози Пхеньяна жахають Південну Корею, чия столиця Сеул розташована лише за 60 кілометрів від кордону з КНДР. Влада Південної Кореї ухвалила рішення активізувати свою ракетну програму за допомогою США, про що домовилися президенти Південної Кореї Мун Чже Ін та США Дональд Трамп. Досі дальність дії південнокорейських ракет, згідно з домовленістю зі США, могла становити максимум 800 кілометрів, а вага боєголовки — 500 кілограмів. Тепер максимальну вагу боєголовки південнокорейських ракет має бути збільшено вдвічі — до однієї тонни, повідомляє «Українська правда». Південна Корея спільно зі США провела також військові навчання з використанням балістичних ракет і винищувачів F-15K, відпрацьовуючи удар по ядерному полігону КНДР.
А головний союзник КНДР Пекін усупереч санкціям, які вже діють проти Північної Кореї, і далі постачає туди продовольство й нафту, називаючи це «гуманітарною допомогою», і категорично відмовляється посилювати тиск на Пхеньян. Китай висловлює сумніви, що економічні санкції проти КНДР спрацюють, і стверджує, що стримувати Пхеньян не належить до його зони відповідальності, повідомляє Reuters з посиланням на публікації у китайських ЗМІ.
Політику загравання з диктаторським режимом Північної Кореї веде й Росія. Москва називає випробовування балістичних ракет серйозною загрозою для судноплавства та повітряного транспорту в регіоні, але застерігає США від дій військового характеру, закликаючи досягти мирного врегулювання кризи. Кремль не підтримує політику санкцій проти КНДР, хоча відповідно до резолюцій ООН призупинив усі важливі економічні проекти з цією країною. Проте російська влада невтомно демонструє симпатії Пхеньяну. Наприкінці серпня російське туристичне агентство вперше запропонувало тури до КНДР, а російське телебачення показувало репортажі з вихвалянням краси Північної Кореї.