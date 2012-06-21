Фонд соціального страхування продовжує виплати за лікарняними застрахованим особам згідно з нормами чинного законодавства. Усі відповідні виплати у період надзвичайної ситуації, пов’язаної з COVID-19, здійснюватимуться у повному обсязі. Це під час брифінгу пообіцяла директор Фонду Олена Дума.
Як інформує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів, Олена Дума роз’яснила правила оформлення лікарняних та виплату за ними у період надзвичайної ситуації, пов’язаної з коронавірусною інфекцією.
«Так, у разі хвороби застрахованої особи, Фонд оплачує листок непрацездатності, починаючи з шостого дня і до повного одужання. У разі захворювання дитини віком до 14 років, лікарняний отримує один із батьків, які працюють. У такому разі Фонд оплачує лікарняний лист, починаючи з першого дня до одужання, але не більше 14 календарних днів. Однак, якщо дитина перебуває в стаціонарі, цього обмеження не має», – уточнила вона.
Під час карантину чинний особливий порядок видачі листів тимчасової непрацездатності. Зокрема, отримати лікарняний може особа, яку тимчасово відсторонено від роботи під час карантину, якщо її робота пов’язана з обслуговуванням населення у разі, якщо ця особа контактувала з інфекційно-хворою людиною і є бактеріоносієм, та якщо її не може бути переведено на іншу роботу. Такий листок непрацездатності також оплачується Фондом. При цьому такий листок непрацездатності видається лікарем-інфекціоністом або лікарем-терапевтом.
Якщо тимчасову непрацездатність застрахованої особи спричинено карантином, фінансова допомога за рахунок Фонду надається з першого дня і за весь час відсутності на роботі з цієї причини.
Фондом спільно з Офісом Президента, МОЗ, Мінсоцполітики вживаються всі необхідні заходи з метою піклування про людей, аби громадяни мали змогу спокійно стежити за своїм здоров’ям, уникати можливих заражень і самоізолюватися. Очільниця Фонду зазначила, що парламент ухвалив закон, який розширює перелік страхових випадків. Так, на час самоізоляції під медичним наглядом задля запобігання поширенню коронавірусної інфекції Фонд компенсуватиме 50 відсотків заробітку на підставі отриманого працюючим відповідного лікарняного листка. Також надається право на отримання допомоги у разі тимчасової непрацездатності особам, які перебувають у спеціалізованих закладах охорони здоров’я.
Наразі, за словами Олени Думи, у терміновому порядку вживаються заходи щодо спрощення процедури отримання лікарняних листків. І найближчим часом населення поінформують, яким чином це відбуватиметься у новому форматі. Є нагальна потреба мінімізувати контакти, тож іще більшої актуальності набуває впровадження електронних лікарняних. І завдяки плідній співпраці із Офісом Президента, Міністерством соціальної політики, Міністерством охорони здоров’я та Пенсійним фондом запровадження Електронного реєстру листків непрацездатності перебуває на фінальному етапі. Процедуру отримання лікарняних буде спрощено, вона стане прозорою.
Очільниця Фонду закликала громадян піклуватися про своє здоров’я і звертатись по консультації на «гарячу лінію» Фонду за телефоном 0-800-501-892.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»