Олена ІВАШКО,
«Урядовий кур’єр»
З початку ускладнення погодних умов в Миколаївській області протягом чотирьох діб рятувальники надали допомогу 429 особам. Станом на 3 березня за повідомленням ПАТ «Миколаївобленерго» від електропостачання відключено 14 населених пунктів (Вітовський, Казанківський, Миколаївский, Снігурівський, Веселинівський, Первомайський, Березнегуватський, Новобузький райони), залучено 13 бригад, 14 одиниць техніки і 31 співробітник.
Силами служби автомобільних доріг України у Миколаївській області, комунальними підприємствами забезпечується розчистка доріг державного та місцевого значення, до роботи на автошляхах задіяні 29 одиниць техніки та 46 працівників. Обмежено рух вантажного транспорту на автомобільній дорозі Н-14 «Олександрівка-Кропивницький-Миколаїв». Протягом 2 березня підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області залучались 27 разів. Зі снігових заметів вилучено 40 автомобілів, організовано супроводження до хворих трьох автомобілів швидкої медичної допомоги. Всього надано допомогу 84 особам. Дві мобільні групи ГУ ДСНС на автомобілях підвищеної прохідності надавали допомогу співробітникам облавтодору під час робіт на автомобільній дорозі Н-14.